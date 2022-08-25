Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр
Горожане провели день, наполненный спортом и развлечениями.
Екатерина Сентемова
журналист
25 августа 2022
25 августа 2022
Всем известно, что у взрослых людей много дел, забот, из-за которых у них остается мало времени, которое можно провести с семьей, родственниками, с друзьями. Всем вместе получается собираться только на важные праздники, а в обычные будни каждый живет по графику «работа — дом — работа». А раньше все эти важные тети и дяди беззаботно веселились во дворах, стреляли из рогатки, собирали жуков и совершенно не хотели взрослеть. Каждый их день был наполнен встречами с друзьями, покорением дворов и погружением в игры.
Современное поколение тоже проводит время во дворе, но уже по другому. У них другой двор, другие игры, и даже на улице они часто заглядывают в свой телефон. Их жизнь проходит в онлайне, и с возрастом ребята все реже собираются на улице — может, только для того, чтобы вместе послушать музыку или снять видео в «ТикТок».
Современное поколение тоже проводит время во дворе, но уже по другому. У них другой двор, другие игры, и даже на улице они часто заглядывают в свой телефон. Их жизнь проходит в онлайне, и с возрастом ребята все реже собираются на улице — может, только для того, чтобы вместе послушать музыку или снять видео в «ТикТок».
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Идея каким-либо образом попытаться вернуть во дворы детские игры 80-х и 90-х годов витала в нашей редакции уже несколько лет. Кстати, было бы интересно исследовать, как получилось, что современные дети не знают всех этих игр и их правил. Почему то, во что мы играли тридцать лет назад, вдруг оказалось утрачено? Ведь дети всё так же собираются во дворах, но перечень их игр, по сравнению с нашим, сильно сократился: прятки, вышибалы, футбол и слепые. Как будто преемственность поколений где-то дала сбой.
Дмитрий Афонин
директор информационного агентства «Сусанин»
Именно для этого был создан Чемпионат дворовых игр — чтобы научить современное поколение развлекаться без всяких гаджетов. Мероприятие должно было заинтересовать как детей, так и взрослых, чтобы сплотить связь между поколениями, и хоть немного поспособствовать популяризации дворовых игр.
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Дворовые игры — это не только про спорт, развитие силы и выносливости, есть и более спокойные игры, которые развивают коммуникативные навыки, сплоченность и взаимовыручку. И поэтому при планировании летнего проекта долго не пришлось думать. Ответ пришёл сразу. У наших детей нет двора, того двора, что был у нас. Поэтому мы решили создать вот такой семейный праздник, где бы взрослые могли вспомнить молодость и показать подрастающему поколению мастер-класс.
Юлия Шутова
руководитель проектов ИА «Сусанин»
Ижевчане участвовали в опросе, где сами выбрали 5 игр для Чемпионата. Ими стали: снайпер, стритбол, «9 камушков», мини-лапта и игра «Квадрат». На игры зарегистрировались 26 команд, самому младшему участнику было 11 лет, а самому старшему — 53 года.
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«Мы рады были принять участие в данном проекте, для нас важно понимать, что современная молодёжь помнит и любит игры родителей, а что самое важное, что родители тоже принимают активное участие в подобных мероприятиях», — поделился арт-менеджер семейного развлекательного центра «Игромакс» Владислав Лукичев.
Можно смело сказать, что организаторам удалось воссоздать свою идею. 21 августа фан-зона в парке Кирова в Ижевске превратилась в один большой импровизированный двор. Весь день дети вместе с родителями развлекались на свежем воздухе, занимались спортом и играли в игры. Все это погрузило взрослых участников в ностальгию прошлого, когда двор был одним из важнейших «социальных институтов».
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Это был удивительный опыт, наполненный воспоминаниями, ностальгией и романтикой беззаботных дней… Мы продолжали и продолжали соревноваться с друзьями, но все всегда заканчивалось по-доброму. Кто-то выносил прохладный квас, кто-то тащил сладкие вкусные бублики, купленные бабушкой ранним утром. Свежее молоко, яблоки… Было приятно стать спонсором такого проекта и объединить ребят в таком увлекательном событии! Спасибо всем, кто принял участие.
Денис Щелконогов
директор кафе «Манго»
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Мероприятие навеяло мне детство, когда мы собирались во дворе и играли в эти игры. Не было ни компьютеров, интернет был слабым, с улицы нас было не вытащить. Очень крутое мероприятие. Младшее поколение будет знать, во что играть, если на улице в компании будет скучно.
Никита Кас
управляющий сети барбершопов «Площадка»
Подвижные игры являются частью спорта, поэтому они не только увлекательны, но и полезны для подрастающего поколения. Дети бегают, прыгают, работают с мячом и не стоят на месте. В этот день на фан-зоне текла жизнь и усидеть на скамейке болельщиков было очень сложно, к тому же на сцене проходили различные тренировки.
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Я считаю, что такие проекты должны существовать для развития менталитета людей. И не могла не поддержать, когда пришло приглашение. Ведь спорт — это то, что нужно продвигать и поддерживать.
Марина Чекменева
управляющая сетью барбершопов «Площадка»
Конечно, перед началом соревнований под руководством двукратного призера Олимпийских игр и трехкратного чемпиона мира, председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по физической культуре, спорту и молодежной политике Ивана Черезова все спортсмены хорошо размялись.
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Чемпионат дворовых игр — это наши игры, которые мы в детстве все любили и играли. Хотелось бы большое спасибо сказать организаторам, кто придумал эту идею, дай бог, все это приживется и будет хорошей нашей историей.
Иван Черезов
двукратный призер Олимпийских игр
Как и в любом соревновании, в Чемпионате дворовых игр выявили победителей. По игре в стритбол первое место заняла команда «Орлы», на втором оказались «Lakers», а на третьем — «Дружный дом». В снайпере золотые медали завоевала команда «Дружных», серебро досталось команде «49 — пельмешки», а бронзу вновь получили «Дружный дом». В игре «9 камушков» лучшей оказалась команда «Физ-культ-база», второе место заняли «Орловское камушки», а третье — «Стальные ежи». Наилучший результат в мини-лапте показала команда «Феникс», серебряные медали получила команда «Устиновский — девушки», а бронзовые — «Устиновский — юноши». И в последней игре «Квадрат» победили «Михалычи», второе место завоевала команда «Veni, vidi, vici», и завершила тройку лидеров команда «Орловское квадрат». Призёры получили наборы из 35 пицц от пиццерии «Ещё», сертификаты на игру в лазертаг, катание на теплоходе, билеты в кино и развлекательные центры.
Организаторы благодарят все команды за участие и желают ижевчанам не забывать о дворовых играх и передавать эту традицию из поколения в поколение.
Создать такое масштабное мероприятие удалось благодаря спонсорам.
Создать такое масштабное мероприятие удалось благодаря спонсорам.
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Банк «Хлынов» с большой радостью всегда поддерживал социально значимые мероприятия в городах присутствия, поскольку наша миссия — помогать людям успешно работать, жить с уверенностью в будущем и исполнять мечты.
Наталья Данилова
заместитель управляющего дополнительного офиса АО КБ Банк «Хлынов» в Ижевске
ИА «Сусанин» и Медиагруппа «КОМОС-МЕДИА» выражают благодарность волонтерам Удмуртии за помощь в проведении мероприятия и организаторам Чемпионата: управлению по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Ижевска и АО «Парки Ижевска».
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В каждом из нас живет ребенок и он вселяет в нас желание жить, радость и беззаботность, отсутствующих во многих взрослых, зарытых в рутину по шею. И хотелось бы надеяться, что проведение Чемпионата дворовых игр станет традицией в нашем городе.
Юлия Шутова
руководитель проектов ИА «Сусанин»