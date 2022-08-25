Всем известно, что у взрослых людей много дел, забот, из-за которых у них остается мало времени, которое можно провести с семьей, родственниками, с друзьями. Всем вместе получается собираться только на важные праздники, а в обычные будни каждый живет по графику «работа — дом — работа». А раньше все эти важные тети и дяди беззаботно веселились во дворах, стреляли из рогатки, собирали жуков и совершенно не хотели взрослеть. Каждый их день был наполнен встречами с друзьями, покорением дворов и погружением в игры.



Современное поколение тоже проводит время во дворе, но уже по другому. У них другой двор, другие игры, и даже на улице они часто заглядывают в свой телефон. Их жизнь проходит в онлайне, и с возрастом ребята все реже собираются на улице — может, только для того, чтобы вместе послушать музыку или снять видео в «ТикТок».