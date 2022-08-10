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Бегемот в цирке

Екатерина Сентемова
журналист
10 августа 2022

Источник: организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»

Свет цирковых софитов, энергичные танцы, яркие костюмы, захватывающие трюки и множество животных — все это создает особую атмосферу праздника и вызывает восторг как у детей, так и взрослых. Цирк дарит радость, вызывает ностальгию и всегда оставляет незабываемые эмоции, именно поэтому его все любят.

«Знаете, я убедился в том, что каждый взрослый человек, приходя в цирк, чувствует в себе ребенка. Он вспоминает, как 20 или 30 лет назад, когда он был малышом, родители приводили его в цирк», — отметил дрессировщик и руководитель цирковой программы «Тропик-шоу» Тигран Акопян.

Этим летом жители и гости Ижевска вновь смогут погрузиться в атмосферу детства и привести своих детей на «Тропик-шоу». Артисты с новой программой будут выступать в Государственном цирке Удмуртии до 21 августа.

Сразу можно заметить, что программа отличается большим количеством декораций — с купола цирка свисают лианы и полотна с африканскими пейзажами, манеж укрыт расшитым ковром, а вокруг него расставлены пальмы, за которыми притаились сфинксы. Все это помогает зрителям погрузиться в атмосферу шоу.

Источник: DMITRY ROMANOV

Само представление очень разножанровое, для публики выступают акробаты на роликах, акробаты на батуте, эквилибристы на першах и акробат на американском колесе смелости. Все артисты работают без страховки и у зрителей замирает дыхание при просмотре их акробатических трюков.

Руководитель номера «Акробаты на батуте» и укротитель рептилий Святослав Колыхалов рассказал, что номер на батуте является семейным и передается из поколения в поколение. Сейчас Святослав участвует в нём вместе со своим братом и другими спортсменами.

Источник: организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»

Мы постоянно стараемся придумать что-то новое, сделать более интересный реквизит или придумываем какую-нибудь новую художественную постановку. Трюковую часть мы тоже постоянно усложняем, я стараюсь брать на работу хороших акробатов и гимнастов, которые будут умело исполнять трюки и при этом показывать высокий артистизм, чтобы зрителю всегда было интересно наблюдать.
Святослав Колыхалов, руководитель номера «Акробаты на батуте» и укротитель рептилий
Также Святослав поделился, что в Государственном цирке Удмуртии они с братом исполнят новый трюк — полтора сальто назад, который репетировали несколько лет.

Помимо акробатов публику развлекают жонглеры, очаровательные танцовщицы и, конечно, всеми любимый клоун.

«Клоун, он для всех. Мне кажется, если клоун хороший, интересный, смешной, то он понравится и маленьким, и взрослым», — добавил дрессировщик и руководитель цирковой программы «Тропик-шоу» Тигран Акопян.

Источник: организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»

В шоу участвуют воздушные гимнасты, которые разыгрывают на манеже историю любви Ромео и Джульетты.
Вообще в каждом коллективе, в каждой программе должна быть лирика, и без этого никуда. У нас программа разножанровая, очень много разных номеров, и акробатических, и дрессировка животных, и партерные номера, поэтому это неотъемлемая часть.
Илья Жуков, воздушный гимнаст
Гимнастка Анна Жукова поделилась, что в своем выступлении в воздухе и на земле они рассказывают зрителям историю о любви и взаимоотношениях, о теплоте, которую они дарят друг другу, а все невысказанные чувства они передают с помощью трюков.

«Мы не называем наш выход на арену работой, я всегда говорю, что мы живем на манеже во время номера, потому что если мы будем просто работать, то нам никто не поверит. Мы переживаем все эти минуты настолько, насколько зритель все это может принять в себя, впитать наши чувства», — пояснил Илья Жуков.

Источник: DMITRY ROMANOV

И, конечно, в цирковой программе участвуют около 65 дрессированных животных Африки, Америки и Азии: шимпанзе, питоны, удавы, крокодилы, дикобразы, ламы, пони, бобтейлы и французские болонки.

Дрессировщица собак и акробат на роликах Надежда Важдаева рассказала, что тренировать разные породы собак очень сложно. Болонки очень быстрые и шкодные, иногда она за ними даже не успевает углядеть, а бобтейлы более тяжеловесные и долго думают. Но когда все совмещается, в результате получается чудесный номер, интересный и детям, и взрослым.
Собаки любят бегать по манежу, они по музыке уже знают, когда нужно бежать, и тогда их уже не удержать за кулисами. Одна болонка у нас съезжает с горки задом наперёд, этот трюк довольно долго учится, зато очень интересный и необычный. Для бобтейлов тяжело все, что связано с вставанием на задние лапы, это для них сложно, потому что собака тяжелая, они весят почти до 40 килограмм.
Надежда Важдаева, дрессировщица собак и акробат на роликах

Источник: DMITRY ROMANOV и организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»

В основном в программе участвуют экзотические животные, и для них специально выделен блок «Египетские зарисовки». Как только он начинается, атмосфера в зале становится таинственной и захватывающей, на манеж цирка выходит бегемот Юлиана.

Дрессировщик и руководитель цирковой программы «Тропик-шоу» Тигран Акопян рассказал, что бегемот является большой редкостью. Юлиане уже 17 лет, и все это время она находится в цирке. Сами по себе бегемоты достаточно агрессивные, но Тигран Акопян заверил, что если брать их еще маленькими, то можно научить быть добрыми и послушными. Несмотря на то, что Юлиана с рождения контактирует с Тиграном, она сложно поддается дрессировке — на подготовку номера, который представят ижевскому зрителю, ушло почти 6 месяцев.
Я 17 лет работаю с бегемотом, и могу сказать, что они как агрессивные лошади, но только имеют коротенькие ножки. Юлиана иногда нервничает, потому что у нее нет больше способностей, мы научили ее максимуму.
Тигран Акопян, дрессировщик и руководитель цирковой программы «Тропик-шоу»

«Я 17 лет работаю с бегемотом, и могу сказать, что они как агрессивные лошади, но только имеют коротенькие ножки. Юлиана иногда нервничает, потому что у нее нет больше способностей, мы научили ее максимуму», — поделился Тигран Акопян.

Источник: DMITRY ROMANOV

Также помимо бегемота сложно поддаются обучению и обезьяны. Дрессировщик рассказал, что нужно понимать их поведение, потому что за кулисами животные иногда могут вести себя хорошо, а на манеже уже не очень. До гастролей у артистов и животных был перерыв, и на премьере обезьяны немного волновались.

Каждый дрессировщик знает, как лучше обращаться со своими животными и как сделать так, чтобы на них обратил внимание зритель. В умелых руках показать себя с другой стороны могут даже змеи и крокодилы.

Источник: DMITRY ROMANOV и организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»

С рептилиями — змеями, питонами и крокодилами — больше укрощение происходит, чем дрессировка, но к любому животному, в том числе к рептилиям, необходимо знать определенный подход. Какими бы они не казались неповоротливыми или безэмоциональными, у них у всех есть свой характер, и со временем я старался подстроиться, найти к каждому определенный подход и понять, как с ними можно взаимодействовать.
Святослав Колыхалов, руководитель номера «Акробаты на батуте» и укротитель рептилий
В номере один крокодил встает на хвост на руках у Святослава, он рассказал, что такой трюк появился случайно. Дрессировщик заметил, что когда крокодил ползал в вольере, он уверенно встал на свой хвост, вот так и родилась фишка номера.

Каждое выступление участников и животных сопровождалось аплодисментами зрителей, а также зал, затаив дыхание, следил за акробатами, умилялся собачкам и даже немного боялся бегемота и крокодилов. Артисты подарили зрителям незабываемые эмоции, а те, в свою очередь, отблагодарили их шквалом оваций.

Источник: организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»
Зритель нас поддерживает, и все эти эмоции, которые он нам передает, естественно, до мурашек. Мы приехали к вам сюда и сегодня отработали на подъеме, потому что зритель живой и общительный. Очень здорово, что на каждый наш нюанс в номере был отклик от них, а мы, соответственно, подпитываемся этой энергией, которую они нам отдают.
Анна и Илья Жуковы, воздушные гимнасты

Источник: DMITRY ROMANOV и организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»

«Мы представили нашу программу, а зритель показал, что ему это нравится. Я сегодня заметил, что в двух отделениях 2,5 часа овации не останавливались, так хорошо воспринимал нас зал. Это говорит о том, что мы не зря занимаемся своим делом», — отметил дрессировщик и руководитель цирковой программы «Тропик-шоу» Тигран Акопян.

Автор материала: Екатерина Сентемова
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