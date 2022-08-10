Бегемот в цирке
10 августа 2022
Источник: организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»
«Знаете, я убедился в том, что каждый взрослый человек, приходя в цирк, чувствует в себе ребенка. Он вспоминает, как 20 или 30 лет назад, когда он был малышом, родители приводили его в цирк», — отметил дрессировщик и руководитель цирковой программы «Тропик-шоу» Тигран Акопян.
Этим летом жители и гости Ижевска вновь смогут погрузиться в атмосферу детства и привести своих детей на «Тропик-шоу». Артисты с новой программой будут выступать в Государственном цирке Удмуртии до 21 августа.
Сразу можно заметить, что программа отличается большим количеством декораций — с купола цирка свисают лианы и полотна с африканскими пейзажами, манеж укрыт расшитым ковром, а вокруг него расставлены пальмы, за которыми притаились сфинксы. Все это помогает зрителям погрузиться в атмосферу шоу.
Источник: DMITRY ROMANOV
Руководитель номера «Акробаты на батуте» и укротитель рептилий Святослав Колыхалов рассказал, что номер на батуте является семейным и передается из поколения в поколение. Сейчас Святослав участвует в нём вместе со своим братом и другими спортсменами.
Источник: организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»
Помимо акробатов публику развлекают жонглеры, очаровательные танцовщицы и, конечно, всеми любимый клоун.
«Клоун, он для всех. Мне кажется, если клоун хороший, интересный, смешной, то он понравится и маленьким, и взрослым», — добавил дрессировщик и руководитель цирковой программы «Тропик-шоу» Тигран Акопян.
Источник: организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»
«Мы не называем наш выход на арену работой, я всегда говорю, что мы живем на манеже во время номера, потому что если мы будем просто работать, то нам никто не поверит. Мы переживаем все эти минуты настолько, насколько зритель все это может принять в себя, впитать наши чувства», — пояснил Илья Жуков.
Источник: DMITRY ROMANOV
Дрессировщица собак и акробат на роликах Надежда Важдаева рассказала, что тренировать разные породы собак очень сложно. Болонки очень быстрые и шкодные, иногда она за ними даже не успевает углядеть, а бобтейлы более тяжеловесные и долго думают. Но когда все совмещается, в результате получается чудесный номер, интересный и детям, и взрослым.
Источник: DMITRY ROMANOV и организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»
Дрессировщик и руководитель цирковой программы «Тропик-шоу» Тигран Акопян рассказал, что бегемот является большой редкостью. Юлиане уже 17 лет, и все это время она находится в цирке. Сами по себе бегемоты достаточно агрессивные, но Тигран Акопян заверил, что если брать их еще маленькими, то можно научить быть добрыми и послушными. Несмотря на то, что Юлиана с рождения контактирует с Тиграном, она сложно поддается дрессировке — на подготовку номера, который представят ижевскому зрителю, ушло почти 6 месяцев.
«Я 17 лет работаю с бегемотом, и могу сказать, что они как агрессивные лошади, но только имеют коротенькие ножки. Юлиана иногда нервничает, потому что у нее нет больше способностей, мы научили ее максимуму», — поделился Тигран Акопян.
Источник: DMITRY ROMANOV
Каждый дрессировщик знает, как лучше обращаться со своими животными и как сделать так, чтобы на них обратил внимание зритель. В умелых руках показать себя с другой стороны могут даже змеи и крокодилы.
Источник: DMITRY ROMANOV и организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»
Каждое выступление участников и животных сопровождалось аплодисментами зрителей, а также зал, затаив дыхание, следил за акробатами, умилялся собачкам и даже немного боялся бегемота и крокодилов. Артисты подарили зрителям незабываемые эмоции, а те, в свою очередь, отблагодарили их шквалом оваций.
Источник: DMITRY ROMANOV и организаторы цирковой программы «Тропик-шоу»