Бегемот в цирке

Свет цирковых софитов, энергичные танцы, яркие костюмы, захватывающие трюки и множество животных — все это создает особую атмосферу праздника и вызывает восторг как у детей, так и взрослых. Цирк дарит радость, вызывает ностальгию и всегда оставляет незабываемые эмоции, именно поэтому его все любят.

«Знаете, я убедился в том, что каждый взрослый человек, приходя в цирк, чувствует в себе ребенка. Он вспоминает, как 20 или 30 лет назад, когда он был малышом, родители приводили его в цирк», — отметил дрессировщик и руководитель цирковой программы «Тропик-шоу» Тигран Акопян.

Этим летом жители и гости Ижевска вновь смогут погрузиться в атмосферу детства и привести своих детей на «Тропик-шоу». Артисты с новой программой будут выступать в Государственном цирке Удмуртии до 21 августа.