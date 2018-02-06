6 февраля 2018 года стартует шестой Стартап Тур «Открытые инновации». Первым городом, который посетят федеральные эксперты, станет Пермь. В Ижевск команда по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций стартап-команд приедет 13 марта. В двухдневном марафоне идеи и планы начинающих предпринимателей-изобретателей будут оценивать советник президента Пекка Вильякайнен, генеральный директор «Технопарка «Сколково» Ренат Батыров, старший проектный менеджер фонда «Сколково» Евгений Лесников, старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе фонда «Сколково» Александр Чернов, руководитель отдела интернет-маркетинга WebCanape Евгений Чуранов.

Столица Удмуртской Республики примет Стартап Тур впервые. О подготовке к мероприятию информационному агентству «Сусанин» рассказала вице-президент по стратегии Фонда «Сколково» Екатерина Иноземцева.





- Екатерина, расскажите о Стартап Туре.

- Стартап Тур – это регулярное мероприятие, которое мы проводим с 2011 года. Помимо фонда «Сколково» организаторами являются и другие крупные институты развития. Это Фонд содействия инновациям, Российская венчурная компания, Роснано. В этом году к нам присоединилось Агентство стратегического развития, Корпорация МСП.

Традиционно программа Стартап Тура включает в себя два дня и несколько разделов. Первый раздел – это все что связано с технологическими новациями. Мы привозим программу с участием спикеров, которые являются специалистами и признанными экспертами в области технологического предпринимательства по тем или иным направлениям. Вторая часть – образовательная, которая будет интересна всем начинающим технологическим предпринимателям. Будут рассмотрены различные вопросы: каким образом создать свой собственный бизнес-план, как защитить интеллектуальную собственность, как привлечь венчурные инвестиции, как подготовиться к питч-сессии.

Еще одна часть – это так называемая менторская программа, когда практически любой желающий может в течение трех минут представить свой проект и сразу получить обратную связь от экспертов, менторов, представителей венчурного сообщества, которые приезжают с нами.

На второй день у нас проводится конкурс технологических проектов. Он идет по трем основным направлениям: это информационные технологии, биомедицинские технологии и промышленные технологии. Победители получают путевку в полуфинал Startup Village – это конкурс «Сколково», который пройдет 31 мая-1 июня в Москве на территории инновационного центра «Сколково». Помимо этого, победители получают призы от партнеров и соорганизаторов. В частности, Фонд содействия инновациям дает возможность получить грант в размере 2 млн рублей по упрощенной схеме экспертизы. Фонд развития интернет инициатив отбирает проекты в свой акселератор, Палата моды также представляет возможность лучшему модному стартапу пройти акселерацию в рамках ежегодной недели моды, которая пройдет в октябре в Москве.

- Первый город, который посетит Стартап Тур в этом году – Пермь. Сколько проектов представили жители региона, какие направления наиболее популярны?

- Проектов много. Наиболее популярные в Перми направления – это информационные технологии и промышленные технологии. То, какие направления наиболее популярны, зависит от ведущей отрасли региона.

- В какие сроки нужно представить проект? Есть ли уже претенденты от Ижевска?

- По Ижевску пока рано говорить, этот этап у нас еще в апреле. Мы закрываем прием заявок за две недели - 10 дней. К этому моменту обычно поступает большое количество проектов. Обычно условный конкурс составляет 4-5 проектов на место. Мы отбираем в очную защиту порядка 10 проектов на каждое направление.

- Какие критерии при отборе? Зависит ли шанс на попадание в очный тур от степени проработки?

- К нам приходят совершенно разные проекты, и уровень проработанности не является критерием приема и включения заявки. Мы отказываем участкам, если не раскрыта суть проекта, если он противоречит научной и технологической основам, если проект не является инновацией, если проект не является конкурентоспособным, либо не раскрыта тема его конкурентоспособности на рынке, если не проработана его коммерческая составляющая. Потому что у нас конкурс технологических проектов, но тех, которые должны быть коммерциализованы. Это не научный, а предпринимательский конкурс. Также важным критерием отбора и оценки проектов является команда, которая его представляет. Она должна быть способна этот проект реализовать.

- Насколько активно региональные власти поддерживают проведение Стартап Тура?

- Наш Стартап Тур всегда проходит при поддержке губернаторов региона. И мы получаем не только организационную поддержку. На наши мероприятия всегда приходят представители органов власти, которые подробно рассказывают всему собравшемуся залу, всем пришедшим инноваторам о том, какие существуют возможности в их регионе.