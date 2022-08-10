Внешние обстоятельства не могут не оказывать влияния на деятельность даже такого мощного предприятия. Два года весь мир проходил испытание новым коронавирусом. Ещё раньше грянул очередной глобальный экономический кризис. В феврале с началом специальной военной операции западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении России. Попал под санкции и Воткинский завод. Но предприятие сегодня набирает такие темпы, каких ещё не было в его новейшей истории. О том, как оно проходит современный непростой период и чем живёт сегодня, мы говорим с генеральным директором Игорем Юрьевичем Чурбановым.



Игорь Юрьевич, позади половина 2022-го года. Сравните, пожалуйста, настроение, с которым сегодня работает коллектив предприятия, с тем, каким оно было год назад?



— Прежде всего скажу, что мы люди государственные, наша миссия — выполнение госзаказа с высочайшим качеством в установленные сроки. На это нацелены все наши мысли и дела.



В канун 2021 года было понимание, что он станет самым тяжёлым за последнее десятилетие из-за недозагрузки. Главной задачей явилось сбережение человеческого и производственного потенциала, ни в коем случае не допуская остановки в развитии предприятия. Движение вперёд нельзя прекращать. Нам всем — и рабочему, и генеральному директору, и опытным, и молодым — необходимо быть готовыми работать в изменяющихся условиях, постоянно совершенствоваться.



На сегодня загрузка предприятия такова, что мы вынуждены в течение короткого времени увеличить штатную численность более чем на 500 работников. Все они после обучения и аттестации сразу подключаются к выполнению производственных задач. В результате оборудование, частично простаивавшее в прошлом году, сегодня загружено полностью.



И это только первый этап. В дальнейшем планируется увеличение объёмов производства, под которое в 2023 году нужно принять ещё 400 человек, в 2024-м предстоит новый набор.



При этом мы продолжаем заниматься диверсификацией производства.



Вы были назначены на должность генерального директора Воткинского завода без малого два года назад. Что на сегодня считаете главным достижением?



— Должен признать, моё назначение совпало с не самым лёгким периодом развития предприятия. Госзаказ, обеспечивавший в последние годы основную загрузку, существенно снизился. А серьёзная, системная работа по диверсификации проводилась недостаточными темпами.



Заместить выпадающие объёмы оказалось нечем. Для сохранения коллектива пришлось идти на такие непопулярные меры, как переход на четырёхдневную рабочую неделю и выведение людей в вынужденный простой. Но, хочу отметить, основная часть работников с пониманием отнеслась к этому, сохранила преданность заводу, сознавая престиж работы на предприятии, его перспективы.



Стоит напомнить, что Президент Российской Федерации ещё несколько лет назад ставил задачи по увеличению выпуска продукции гражданского назначения. Новой команде руководства предприятия пришлось приступать к работе без промедления. В этом мы нашли всемерную поддержку главы Удмуртской Республики Александра Владимировича Бречалова. Он лично встречался с руководителями российских министерств и ведомств с тем, чтобы обеспечить дозагрузку Воткинского завода. Наши планы поддержали и в Госкорпорации «Роскосмос», и в Правительстве России.



В результате в октябре прошлого года на уровне правительства России было принято решение о создании программы развития Воткинского завода. Программы реальной, привязанной к «земле», с чёткими перспективами и ожидаемыми результатами. Такого стратегического всеобъемлющего документа в истории завода ещё не было.



В январе этого года планы по реализации дорожной карты были утверждены вице-премьером российского правительства Юрием Ивановичем Борисовым. К слову, о Воткинском заводе он знает не только по документам. В 2016-м году в ранге заместителя министра обороны Юрий Иванович посещал предприятие, проводил на его базе совещание. Тогда руководители минобороны остались довольны и состоянием производственных мощностей, и культурой производства, и темпами модернизации на заводе. В прошлом году на выставке «Армия-2021» Ю. И. Борисов ознакомился с экспозицией АО «Корпорация «МИТ», в составе которой Воткинский завод также представил свои технологические возможности. В июле Юрий Иванович назначен генеральным директором Роскосмоса. Значит, впереди большая совместная работа.



Какие направления обозначены в дорожной карте?



— Документ состоит из двух частей. Первая касается производства продукции по госзаказу. Вторая часть посвящена диверсификации производства. Назову её основные направления.



Первое — изготовление оборудования подводного добычного комплекса для нужд ПАО «Газпром».



Второе направление — серийное производство импортозамещающего высокотехнологичного горно-шахтного оборудования. Организационные мероприятия начались ещё до принятия программы. Тема перспективная. Более 80% продукции, намеченной к производству на нашем предприятии, — очистные комбайны и механизированные крепи — сегодня импортного производства. По габаритам, металлоёмкости, сложности изготовления — это именно то, что лучше всего подходит для изготовления на Воткинском заводе. Особое внимание к этой теме привлекает то, что работа идёт совместно с горнодобывающими предприятиями Донецкой народной республики.



Кроме того, в этом году приступили к реализации пилотного проекта по производству установок очистки воды в модульном исполнении для системы водоснабжения в городе Можге.



Большая работа предстоит совместно с АО «Техномаш» по созданию на базе Воткинского завода Центра по производству многоцелевых станков с программным управлением для предприятий ракетно-космической отрасли.



Ещё два раздела предусматривают организацию Центров компетенций Госкорпорации «Роскосмос» по кузнечно-прессовому оборудованию и производству осевого режущего инструмента.



Как видите, планы серьёзные. Результаты их выполнения должны стать фундаментом для развития предприятия на годы вперёд.

Игорь Юрьевич, предлагаю коснуться социальной политики завода. Она всегда была предметом особой гордости работников и заботы руководства предприятия. В связи с проблемами и сложностями последних месяцев не планируется её сокращение?

Да, Вы правы, настроению, самочувствию работников предприятия всегда уделялось особое внимание. От этого в большой степени зависит, как люди выполняют свою работу, а значит, и результаты деятельности завода.



Замечу, что даже в непростом 2021 году все обязательства, предусмотренные Коллективным договором, руководство предприятия выполнило. На социальные программы направлено более 200 миллионов рублей. И, конечно, этот уровень снижать не собираемся. В мае 2022-го с профсоюзной организацией заключён новый Коллективный договор сроком на три года. Он отличается от предыдущего тем, что в нём расширены и без того объёмные социальные гарантии. К слову, они шире, чем предусмотренные федеральным законодательством.



В качестве примера замечу, что в конце прошлого года Минпромторг России подвёл итоги ежегодного Всероссийского конкурса «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». Одним из победителей стало АО «Корпорация «Московский институт теплотехники». Воткинский завод — крупнейшее предприятие в составе Корпорации, то есть это оценка и нашей работы.



Спасибо, Игорь Юрьевич. В завершение скажите, какими Вы видите перспективы предприятия?



— Перед АО «Воткинский завод» всегда ставились сложные задачи, и они решались. На предприятии накоплен мощный технологический потенциал, производственный опыт. За последнее десятилетие производство глубоко модернизировано, и модернизация продолжается. Коллектив у нас стойкий, нацеленный на выполнение задач любой сложности. Времена меняются, а Воткинский завод остаётся.



