Для жителей Удмуртии стартовала акция «В Новый год — без долгов!». Она продлится до 31 декабря 2021 года.

Стать участниками акции могут все физические лица-потребители коммунальных услуг, получающие счета от компании ЭнергосбыТ Плюс.

В декабре клиенты энергокомпании получат квитанцию за ноябрь и платежный документ на предоплату за декабрь. Для участия в акции до 31.12.2021 года необходимо погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы и оплатить предварительный счет.

Те, кто выполнит данные условия, автоматически станут участниками розыгрыша призов. Кроме того, «ЭнергосбыТ Плюс» приготовил приятный бонус для всех участников акции — при оплате задолженности будут списаны накопившиеся пени.

«Оплата коммунальных услуг — это обязанность каждого клиента. Перед Новым годом, со своей стороны, мы хотим превратить ее в возможность получить ценный приз. По итогам прошлогодней акции подарки от компании получили 105 человек и нашим клиентам мы списали более 8 млн рублей пени!», — отметил директор Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин,

Определят победителей в январе 2022 года путем случайного выбора. Итоги будут опубликованы на официальном сайте компании «Удмуртский филиал ЭнергосбыТ Плюс».



