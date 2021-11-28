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Жителям Удмуртии предлагают встретить Новый год без долгов!

12:18, 28 ноября, 2021
Жителям Удмуртии предлагают встретить Новый год без долгов!
12:18, 28 ноября, 2021
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#Ижевск\n#реклама\n#Новый год\n#Удмуртия\n#отопление\n#электричество\n#долги\n#Т Плюс
Фото: twenty20
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Акцию с призами среди добросовестных плательщиков проводит «ЭнергосбыТ Плюс».

Для жителей Удмуртии стартовала акция «В Новый год — без долгов!». Она продлится до 31 декабря 2021 года.

Стать участниками акции могут все физические лица-потребители коммунальных услуг, получающие счета от компании ЭнергосбыТ Плюс.

В декабре клиенты энергокомпании получат квитанцию за ноябрь и платежный документ на предоплату за декабрь. Для участия в акции до 31.12.2021 года необходимо погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы и оплатить предварительный счет.

Те, кто выполнит данные условия, автоматически станут участниками розыгрыша призов. Кроме того, «ЭнергосбыТ Плюс» приготовил приятный бонус для всех участников акции — при оплате задолженности будут списаны накопившиеся пени.

«Оплата коммунальных услуг — это обязанность каждого клиента. Перед Новым годом, со своей стороны, мы хотим превратить ее в возможность получить ценный приз. По итогам прошлогодней акции подарки от компании получили 105 человек и нашим клиентам мы списали более 8 млн рублей пени!», — отметил директор Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин,

Определят победителей в январе 2022 года путем случайного выбора. Итоги будут опубликованы на официальном сайте компании «Удмуртский филиал ЭнергосбыТ Плюс».

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Новогодняя акция стала традиционной, энергокомпания проводит ее уже в 7 раз для клиентов-физических лиц. В этом году вступить «В Новый год — без долгов!» могут и представители малого бизнеса республики. Подобная акция для юридических лиц стартовала в ноябре
12:18, 28 ноября, 2021
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#Ижевск\n#реклама\n#Новый год\n#Удмуртия\n#отопление\n#электричество\n#долги\n#Т Плюс

 

 

 


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