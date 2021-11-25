Государственная дума России планирует уже в этом году принять закон, отменяющий обязательный регулярный технический осмотр для широкого круга владельцев транспортных средств. Как пишут федеральные СМИ, соответствующий законопроект на рассмотрение парламента внесло правительство страны, получив поддержку даже от МВД.

Напомним, с 22 августа 2021 года вступил в силу закон, отменяющий обязательное проведение техосмотра для получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Согласно изменениям, из закона «О безопасности дорожного движения» исчезла следующая формулировка: «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного технического осмотра или технического осмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области технического осмотра транспортных средств».

По мнению авторов поправок, полис ОСАГО носит характер публичного договора, то есть страховые компании обязаны вне зависимости от каких-либо обстоятельств осуществить его продажу. Кроме того, указывалось на нехватку лицензированных станций технического осмотра и сертифицированных специалистов. Также среди негативных факторов называли проблему недобросовестных посредников, предлагавших водителям купить диагностическую карту для заключения договора ОСАГО без фактической проверки автомобиля.

Первоначально предполагалось, что покупка полиса ОСАГО без диагностической карты будет временной мерой, своеобразные технические «каникулы» для водителей установили до 1 марта 2022 года.

Однако правительство решило пойти дальше и не только отвязать техосмотр от ОСАГО, но и вообще отменить обязательный ТО для новых транспортных средств, используемых гражданами в личных целях.

ЗАКОН ВЕРОЯТНОСТИ

Проект закона, отменяющего обязаловку в отношении техосмотра для рядовых автомотолюбителей опубликован на портале правовой информации.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, обязанность владельца по исключению из эксплуатации неисправного автомобиля вытекает из положений правил дорожного движения Российской Федерации.

То есть, водитель перед выездом обязан проверить транспортное средство и в дороге обеспечить его исправное состояние. Это требование действует вне зависимости от того, пройден техосмотр или нет.

Как указали авторы законопроекта, основываясь на данных ГИБДД о количестве зарегистрированных автомобилей и статистике аварийности, вероятность попадания в ДТП водителей легковых автомобилей с неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО и прошедших технический осмотр, составляет 1,1%. Для мотоциклистов такая вероятность еще ниже – 0,7 %. В разы чаще происходят аварии с неисправными автобусами (5,6%) и грузовиками (2,07%).

Россия взяла на себя международные обязательства по допуску к эксплуатации транспортных средств, подписав Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года. Этот документ предписывает проведение периодических технических осмотров в обязательном порядке только для автобусов и грузовиков с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонны, а также прицепов к ним.

«Принимая во внимание вышеперечисленные негативные факторы в рассматриваемой сфере, предлагается отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам», — указывается в комментариях к законопроекту.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ НЕПОЛАДКИ

По итогам 2020 года в России выросло количество аварий из-за эксплуатации технически неисправного транспорта. Также увеличилось число погибших и получивших ранения в таких ДТП.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Госавтоинспекции, в 2020 году в России на 13,7% выросло количество ДТП из-за неисправного транспорта. Таких аварий зафиксировано 7 658. В них погибли 1 223 человека, что на 10,5% больше, чем в 2019 году.

Как сообщили «Сусанину» в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, на территории республики с начала 2021 года зарегистрировано 22 дорожных происшествия, причиной которых послужила техническая неисправность транспортного средства. В данной категории ДТП пострадал 21 человек и 4 погибли.

Отмечается, что даже если неполадки в автомобиле и не стали причиной аварии, они могут усугубить последствия дорожного инцидента. За 10 месяцев этого года в Удмуртии зафиксировано 27 ДТП с неисправными транспортными средствами, 36 человек получили травмы и 5 погибли.

ЦЕНА НЕ КУСАЛАСЬ

Что касается финансовой нагрузки при прохождении ТО, то для отдельного водителя она невелика, а по сравнению с общими расходами на содержание машины вообще ничтожна. Согласно постановлению правительства Удмуртии, предельный размер платы за проведение технического осмотра легкового автомобиля в республике установлен в размере 420 рублей.

Однако в общем масштабе рынок этот огромен. По данным ГИБДД, с начала 2021 года в Удмуртии зарегистрировано 19 058 транспортных средств всех категорий. А по информации Удмуртстата общее количество автомобилей в республике приближается к полумиллиону.

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

«Сусанин» опросил знакомых автолюбителей и пришел к выводу, что большинство водителей считает обязательный техосмотр дополнительным обременением, не имеющим отношения к реальному состоянию автомобиля. Но есть и те, кто высказывается за сохранение старых правил.

Владимир, стаж вождения 49 лет, «Рено-Дастер» 2020 г. в.:

— Последний раз техосмотр по всем правилам я проходил еще в советское время. Потом взял за привычку ездить только на новых машинах, меняю их каждые 2-3 года, поэтому настоящей надобности ехать на СТО никогда не было.

Екатерина, стаж вождения 12 лет, «Тойота-РАВ-4» 2008 г. в.:

— Ни разу не возила машину на техосмотр. Первый автомобиль у меня был с нуля, потом на все свои машины оформляла ОСАГО вместе с диагностической картой в страховой компании. Уж не знаю, как они это делали. Лично для себя необходимости в обязательном техосмотре не вижу, поскольку регулярно езжу на техническое обслуживание. Мой мастер проверяет машину от и до, так что я в ней уверена.

Илья, стаж вождения 8 лет, «КИА-Спортейдж» 2019 г. в.:

- Техосмотр давно стал формальностью, это знают все. Но, будь моя воля, я бы оставил его обязательным, хотя бы для машин с пробегом, скажем, больше 200 тысяч километров. И еще ужесточил контроль за его прохождением. Потому что на дорогах полно гонщиков на убитых тачках, которые давно пора сдать в утиль. И никогда не знаешь, что у встречного водилы сейчас откажет – мозги или тормоза.

КАСКО+ТО=ДЕНЬГИ ПОСЛЕ АВАРИИ

Пройти техосмотр по-прежнему нужно для оформления полиса КАСКО. На практике диагностическую карту в страховых компаниях спрашивают редко, но она понадобится, чтобы получить страховую выплату в случае аварии. В правилах КАСКО многих компаний указывается, что на момент наступления страхового события автомобиль должен находиться в исправном состоянии. Это можно доказать только при своевременном прохождении техосмотра.

ПРОВЕРЯТЬ БУДУТ АВТО С ПРОБЕГОМ И КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

Отметим, что законодатель не освобождает буквально всех от обязанности подтверждать исправность своего транспортного средства. Законопроектом предлагается сохранить обязательный технический осмотр для частных легковых автомобилей и мотоциклов, с даты изготовления которых прошло более четырех лет. Владельцам таких машин придется ездить на СТО регулярно.

Также техосмотр будет необходим физическим лицам при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла.

Обязательным техосмотр остается для коммерческого, пассажирского транспорта и такси. Важная оговорка, которую могут закрепить законодательно — если автовладелец использует личную машину в служебных целях, регулярный технический осмотр также может оказаться обязательным условием эксплуатации такого транспортного средства.

Законопроект был принят в первом чтении 9 ноября, окончательно его планируют принять до конца этого года.