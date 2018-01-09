Журналисты информагентства «Сусанин» узнали у скульпторов, архитекторов и художников Ижевска, какие впечатления оставил после себя ледяной городок «Сказбург» на Центральной площади.

Городок вызвал массу хвалебных отзывов и недовольств жителей в соцсетях. По словам создателя проекта Юрия Бычкова, на строительство городка он потратил около 10 млн рублей.

«Проект по-настоящему крутой», - отметил на своей странице в Facebook предприниматель. На площади в составе «Сказбурга» появились каток, теплые домики, 9 горок, лабиринт, башни, ледяные фигуры и подземелье. Как сообщил инвестор, в планах соорудить третью и четвертую очереди городка. «Проект планово-убыточный, мы на нем теряем 5-6 млн, спросите, зачем я согласился, раз знал заранее, - сам не знаю», - заявил Бычков.

Предприниматель ответил и на недовольства жителей по поводу забора из горбыля, который окружает городок. «По этому концепту без него нельзя. Невозможно администрировать. То, что он из горбыля, мне тоже не очень нравится, идея была сделать горбыль потолще, как в древней Руси, и покрасить горбыль в разные цвета, но слишком долго заключали договор, времени не осталось», - рассказал Бычков.





«Идея замечательная <…>, жаль, что упор сделан на размеры, а не эстетику», - поделилась своим комментарием с корреспондентом «Сусанина» скульптор Мария Соловатова. Она рассказала, что в целях оптимизации расходов создатели могли бы отказаться от одной из горок и пустить эти средства в другое русло, например, на ледовую скульптуру. Также художник отметила, что в архитектуре городка много минимализма и простоты. Не смогла скульптор обойти стороной и «наболевший» забор. «Встречают по одежке, а она – мрачноватая, нерадостная, камуфляжная униформа и ассоциации забора с частоколом. Тем не менее, начинание хорошее, несмотря на то, что первый блин комом», - отметила Мария Соловатова.

«У него не было задачи как-то украшать город, так всё и получилось», - заявил скульптор Анфим Ханыков. Положительных впечатлений от «Сказбурга» художник не получил. «Только ленивый не плюнул в этот забор», - отметил Ханыков.

«Попытка внедрения новых развлечений для горожан и привлечения бизнес-инвестиций – это всегда хорошо, но в этом году планировка Центральной площади особенно удивила», - рассказала журналистам «Сусанина» архитектор, организатор разработки дизайн-кода Ижевска Марина Нургалиева. Качество реализации новой идеи «Сказбурга» оставляет желать лучшего. «Планировка с подавляющим перекрытием пространства, глухой забор, сложно найти вход, высокая цена, в сравнении с количеством и качеством предлагаемых развлечений. Зайдя внутрь, портит впечатление неухоженность территории: мусор и грязный снег. Надеюсь, что опыт реализации подобных объектов будет полезным и неповторяемым. Желаю, чтобы в будущем гораздо большее внимание уделялось качеству, особенно в деталях, а общий уровень решений возрастал», - отметила архитектор.





«Изысканный и ультрасовременный стиль. <…>. Зачем приглашать специалистов по развитию туризма, вот она, золотая жила для туризма в республике. Избалованным москвичам, жителям Татарстана и других городов нашей страны, где адекватная администрация, будет полезно посещать Ижевск. Чтобы не жаловаться», - написала на своей странице в Facebook архитектор Любовь Варламова.

Мария Бутченко, ранее занимавшая пост главного художника столицы, рассказала, что властями и ранее рассматривались разные варианты зимних городков и площадок. «Однозначно, на площади надо делать городок какой-то сквозной, чтобы было несколько входов и выходов. То есть это ни в коем случае не обнесенная стена. Мы людей пускаем вдоль этих стен, затрудняем им передвижение по площади», - заявила Бутченко. Основной минус городка в том, что он единственный в Ижевске и при этом платный – 200 рублей за вход. Помимо этого, художник отметила, что ценник городка в 10 млн рублей слишком завышен.

«Такой проект не может быть прибыльным, самоокупаемым - может где-то рядом...но не прибыльным! Ледовый городок изначально не предмет инвестиций», - заявила в Facebook Мария Бутченко.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также остался недоволен «Сказбургом». По его словам, территория площади должна использоваться для прогулок, а не для таких сооружений.