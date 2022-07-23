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За неуплату – счётчик: злостным должникам за электричество придётся перейти на умные счётчики

17:10, 23 июля, 2022
За неуплату – счётчик: злостным должникам за электричество придётся перейти на умные счётчики
17:10, 23 июля, 2022
22
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: twenty20.com
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Для повышения платёжной дисциплины энергетики могут начать применять к злостным должникам дополнительные меры воздействия. Речь идёт об установке умных счётчиков на электричество с возможностью дистанционного отключения подачи ресурса в случае, если клиент станет и дальше копить долг.

За неуплату – счётчик: злостным должникам за электричество придётся перейти на умные счётчики. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Для повышения платёжной дисциплины энергетики могут начать применять к злостным должникам дополнительные меры воздействия. Речь идёт об установке умных счётчиков на электричество с возможностью дистанционного отключения подачи ресурса в случае, если клиент станет и дальше копить долг. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Аппарат учёта с дистанционным управлением, по оценкам аналитиков, стоит до 40 тыс. рублей.

Министерство энергетики Российской Федерации разработало поправки к законодательству, согласно которым должников могут принуждать оплачивать установку умных счётчиков в своём жилище. Речь идёт о вопиющих случаях, когда гражданин в течение года получал уведомления о возможном отключении электроэнергии из-за долгов, но с их оплатой не спешил. Кроме того клиенты будут должны компенсировать стоимость аппарата с функцией дистанционного ограничения электроснабжения.

Должникам, получившим уведомление об установке умного счётчика до конца 2023 года, энергетики будут обязаны установить его в течение полугода. После 1 января 2024 года срок монтажа оборудования сократится до трёх месяцев. Клиент будет обязан предоставить доступ в свою квартиру или дом. В случае отказа устанавливать счётчик к нему будут применены санкции в виде штрафа.

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний отметили, что нововведения — не карательная практика, а мера для упрощения энергетикам введения ограничения для злостных неплательщиков.

«Действительно, в некоторых случаях, если потребитель не сможет своевременно заплатить, расходы становятся дебиторской задолженностью ГП и сетей, поэтому и были предусмотрены такие критерии, как неоднократность уведомлений об ограничении электроснабжения в течение одного года, чтобы ограничить круг неплательщиков, к которым такие меры применяются», — пояснили «Ъ» в Ассоциации.

В 2022 году энергокомпании начали устанавливать умные счётчики взамен старых, вышедших из строя. Поправки в закон дадут возможность устанавливать новое оборудование вне очереди. По мнению компании «Россети», это приведёт к повышению платёжной дисциплины.

На конец апреля совокупный долг за электроэнергию в РФ превысил 315 млрд рублей, из которых 75,6 млрд пришлось на население. Уровень расчетов в апреле 2022 года составил 96,5%, когда как годом ранее цифра составляла 97%. Хуже всего с оплатой дела обстоят у управляющих компаний, ТСЖ и предприятий ЖКХ.

«Мера по установке интеллектуальных приборов учета с функцией дистанционного ограничения энергоснабжения безусловно позволит снизить долги за ресурс. Практика показывает, что метод рубильника в диалоге с неплательщиком самый действенный. Буквально на прошлой неделе - один из клиентов, после отключения у него электричества сразу выплатил весь долг - более 170 тыс. руб. А до этого мы за ним бегали более полугода. В Удмуртии, к сожалению, есть с кем работать. На сегодня сумма долгов клиентов-физлиц по электроэнергии перед «ЭнергосбыТ Плюс» весьма солидна и составляет 478 млн рублей», — отметила директор по работе с дебиторской задолженностью Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Грохова.

17:10, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
22
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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