Общий долг жителей республики за энергоресурсы подбирается к 2 млрд рублей.



Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рассматривает возможность передачи информации о должниках, в отношении которых вынесены решения судов, в бюро кредитных историй.



Выезд за пределы России временно закрыли почти семи миллионам должников за первые шесть месяцев 2022 года. В 2021 году границу закрыли для 12,2 млн россиян с долгами. Снять такое ограничение возможно, если уплатить долг. Причём, если раньше необходимо было дождаться постановления об отмене запрета от судебного пристава, то теперь всё автоматизировано — после оплаты долга информация сразу поступит в систему регистрационного и миграционного учёта. Накануне, 9 августа, в силу вступил соответствующий приказ Минюста России от 27 июля 2022 года №131.





Работа системы

Итак, вынести постановление о запрете человеку покидать страну, если у него есть долги по исполнительному производству, может судебный пристав. Подобные постановления поступают в информационную базу ФССП, оттуда — в государственную систему миграционного и регистрационного учёта (МИР), которая доступна погранслужбе.

Когда гражданин заплатил долг, это отразится в Госинформсистеме о государственных и муниципальных платежах. До вступления в силу нового приказа Минюста после этого судебный пристав принимал постановление о снятии запрета на пересечение границы. В электронном виде оно поступало в информсистемы ФССП и МИР.

Теперь же такое постановление сформируется автоматически. Нововведение позволит исключить ситуации, когда пристав не успел оформить документ об отмене ограничения на выезд.





Долгов на миллиард

За что же могут внести в список «временно невыездных»? Всё зависит от типа задолженности. Если речь идёт о взыскании алиментов, возмещении вреда, причинённого здоровью, то за границу не выпустят с долгом свыше 10 000 рублей. В остальных случаях долг должен превышать 30 000 рублей. Причём, если судебный пристав вынесет соответствующее постановление. Если его нет, то границы открыты.

Одним из «популярных» видов долгов являются коммунальные платежи. Например, Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» опубликовал на своём сайте список клиентов-физических лиц с общей суммой задолженности за ЖКУ от 1 000 рублей. В него попали более 116 тысяч лицевых счетов. Это значит каждый шестой клиент компании задолжал за тот или иной вид коммунального ресурса. Ознакомиться с актуальной информацией можно по ссылке «Антирейтинг должников». Информация на странице будет обновляться ежемесячно. В документе напротив каждого лицевого счёта указан адрес и сумма долга.





Например, самая большая задолженность на сегодня зафиксирована у жителя Можгинского района из посёлка Керамик. Он потребил и не заплатил за ЖКУ более 928 тыс. рублей. Второй в списке клиент из деревни Нордюр-Котья Вавожского района. Его долг — 829 тыс. рублей.

«Сегодня мы знаем о 54 клиентах, сумма обязательств которых начинается с отметки 500 тыс. рублей и выше. Понятно, что это давние неплательщики и с ними мы работаем, используя всю артиллерию инструментов по истребованию задолженности. Этот список мы разместили для информации тем клиентам, кто только начал копить, чтобы показать — маленькие долги очень быстро превращаются в неподъёмные обязательства. По данным за июль в Удмуртии более 27 тыс. клиентов должны от одной до двух тысяч рублей. Не наращивайте суммы — оплатите сегодня», — рассказала директор по работе с дебиторской задолженностью Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Грохова.

Она отметила, что информация может быть полезна в работе старшим по домам, а также государственным структурам, в том числе службе судебных приставов. Кроме того, компания рассматривает возможность передачи информации о должниках, в отношении которых вынесены решения судов, в бюро кредитных историй. Эти организации оказывают в соответствии с законодательством услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчётов.

Такая услуга востребована банками и микрофинансовыми организациями. Они обязаны проверять историю клиента перед тем, как выдать кредит или заем. Если окажется много просрочек или много кредитов, банк откажется выдать деньги.

Всего же на 1 августа задолженность физических лиц перед ресурсниками составляет 1 млрд 837 млн рублей. В том числе за электроэнергию — 815 млн рублей, за отопление и ГВС — 1 млрд 22 млн рублей.





Своевременная подготовка

Исходя из вышесказанного, перед путешествием стоит проверить — есть ли долги, в том числе по коммунальным платежам, налогам, штрафам за нарушение ПДД. Проверить данные можно на портале Госуслуг или на сайте ФССП в разделе данных исполнительных производств.

Отметим, что согласно законодательству, информация из банка об оплате долга должна поступить в информсистему платежей в тот же день, если гражданин внёс деньги до 21:00. Если оплатили позже, информация появится в системе на следующий день.