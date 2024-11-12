Лето, четверг, рабочий день в самом разгаре. Выехав из шумного города, направляюсь в сторону Игринского района. Навстречу змейкой тянутся грузовики, все мчат по своим делам — спешу и я.Уже с трассы меня встречала она — Лонки-Ворцы. Огромные буквы с названием деревни сложно не увидеть, особенно, если любопытство не позволяет постоянно не крутить головой в поисках деталей и интересных мест.В назначенное время, в назначенном месте меня ждала глава деревни Лонки-Ворцы.Ольга Александровна Соловьева родилась в Игринском районе, в деревне Правая Кушья. Папы не стало рано, поэтому главные жизненные наставления будущая глава деревни получила от мамы, которая трудилась дояркой. Она была властной, дисциплинированной, умной женщиной, воспитавшей пятерых детей.«Благодаря маме мы были очень обеспеченные. Мама работала и нас быстро организовывала. Летние каникулы — идешь дояркой подрабатывать, нас оставляла на своих коров, а сама — к чужим шла <...>. Характером я в маму, но сейчас мягче стала, время другое. Если оставаться такой, ещё на этой должности, где в подчинении один человек, в деревне никто за тобой не пойдет. У каждого свой огород есть, а я их прошу выйти траву на стадионе скосить, улицу, въезд в деревню. Если я с ними жестко буду — никто не выйдет. Благодарю всех обязательно за работу, где-то поимённо пишу. Все, кто небезразличен к деревне, — это моя команда», — рассказала глава.Ольге Александровне 60 лет, она мама и очень занятая бабушка. Знакомство с ней произошло через саму деревню — в каждый новый проект вложена частичка её души, фантазия, труды и старания местных жителей — команды.«Я работала в администрации района начальником управления сельского хозяйства. И вроде возраст пришел, молодым надо уступать. Но дома не хочу сидеть», — поделилась героиня. Первые месяцы на новом месте дались тяжело — жители присматривались к приезжему руководителю.Сегодня Ольгу Александровну знают и уважают все. В 2024 году её трудовые заслуги были отмечены на федеральном уровне почетным званием «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».Маленькое поселение в центре Удмуртии — Лонки-Ворцы — в последние годы всё чаще на слуху. Актив поселения вместе с руководителем был удостоен премии главы Удмуртии «Признание» — её вручают людям, которые делают регион привлекательнее. Лонки-Ворцы становилось «Лучшим сельским населенным пунктом» Удмуртии, а её глава — «Лучшим руководителем села». И это лишь часть заслуг.Именно в Лонки-Ворцы в 2023 году появился первый в Удмуртии «деревенский скейт-парк» — так о нём писал глава Удмуртии. На въезде в населенный пункт — отремонтированная дорога, вдоль — раскрашенные столбы, чуть поодаль — благоустроенный пруд, рядышком — фотозона в удмуртском стиле. Почти в каждой части деревни можно найти свою изюминку.Один из масштабных проектов — стадион с беговыми дорожками, мотивирующими портретами местных спортсменов, подиумом для награждения, оформленным удмуртскими узорами. Спортивный городок назвали «ЗаДор Вамыш» — с удмуртского «Бодрый шаг».Есть и совершенно необычные задумки, тоже с национальным колоритом: фотозона из удмуртских букв, которые невозможно сложить в одно слово.«Всё должно быть со смыслом. Не просто из интернета взяли и сделали, мы к себе “посадили”, привязали к Удмуртии. Не просто, грубо говоря, фонарь должен гореть», — отметила глава.Жителям Удмуртии давно известен так называемый «дизайн-код». Удмуртский дизайн-код начали внедрять и в Лонки-Ворцы. На ряде домов уже можно увидеть адреса в едином стиле.Любовь к Удмуртии здесь проявляется во всём. Даже в столовой идеи нашли своё воплощение. «Ездили в прошлом году с коллегами в Татарстан. За обедом нам дали салфетки с различными надписями — я их привезла. Думаю, тоже сделаем подобное! Но салфетка — это мало, кручу-кручу, пришло в голову — на варенье тоже этикетку сделаем!», — рассказала Ольга Соловьева.Проекты в Лонки-Ворцы расписаны до 2030 года, концепция деревни продумана до мелочей. Всё объединено в один общий проект — Доре мынам — с удмуртского «Моя малая Родина» или «Мой край родной».«У нас очень мощный актив. Порой говорю — врата открываются. Если команда, человек, общество в целом на правильном пути — точно врата открываются на небесах. И в знак благодарности всегда надо что-то делать», — скромно говорит глава поселения.С особой любовью моя героиня рассказывает про первый проект, после которого всё и началось, — родословную площадку «Вортча-Пумита». Она находится на въезде в населенный пункт, встречает жителей и гостей. Кажется, что Вортча охраняет эту деревню и внимательно «наблюдает» за каждым, кто сюда приезжает. Теперь это особенное место для всей деревни, жители верят, что Вортча приносит удачу. Гости обязательно должны пройти к ней через ворота, завязать ленточку и, если хочется, загадать желание.«Представляете, мы установили Вортча, и один за одним проекты в деревню стали приходить. Видимо, Всевышний так уже ждал, чтобы мы восхвалили Вортчу <...>. Сегодня мы говорим: “Дерево будет крепким, если мы сохраним корни. Если мы про корень забудем — не будет дерева, не будет деревни, не будет Удмуртской Республики», — поделилась Ольга Соловьева.Ежедневно глава Лонки-Ворцы сама проезжает Вортчу Пумиту. На работу ездит из Игры — сейчас она живет в районном центре. Ольга Александровна — олицетворение современного образа главы деревни: пишет проекты, ездит за рулем. «Сейчас современная женщина — она свободная. Может позволить себе, например, летом на море съездить», — с улыбкой отвечает Ольга Соловьева.Проекты — лишь одна сторона медали. Вторая — любовь самих жителей к месту, где они живут. Лонки-Ворцы — цветущая, по-настоящему красивая деревня. И чем-то напоминает мою героиню — прекрасную и с огромной душой.«Нет домов, где не скошена трава, — только у дома, в котором никто не живет. Даже косить не прошу — люди знают свое дело».Красоты и чистоты во всем придерживается и сама Ольга Александровна — это заложено с детства, так учила мама.«Мама растила нас в красоте. Один раз нам даже выдали вывеску — дом образцового состояния. Помню, мы всё время что-то мыли. Мама говорила: “Если в доме грязно — деньги не придут”. Я верила. Оказывается, такой глубокий смысл в этих словах. И точно — где чистота-порядок, там всегда будут деньги, человек понимает, куда правильно вложить, даже если их немного, — не просто купить колбасу и всё за раз съесть. Я везде сейчас это говорю: ферма будет грязная — у вас никогда не будет тут молоко доиться. Руководитель один со мной спорил: как территория может повлиять на количество молока? Вот через сорняки, бурьяны доярка заходит — какое у нее настроение будет? Также она и работать будет. А когда цветочный рай проходишь — с другим настроением работаешь. Так и в деревне — всё как на ладони: скошена, не скошена у кого трава…».Такого подхода Ольга Александровна придерживается во всем. Сейчас Лонки-Ворцы ставит амбициозную цель — стать «Деревней будущего». «Мы учились ради этого. Нам Дом культуры надо построить, остальное мы сами всё сделаем. Экономику надо развивать, без экономики деревня пропадет. Моя задача сегодня — позиционировать село», — делится Ольга Соловьева.Рабочий процесс главы Лонки-Ворцы проходит в скромном кабинете, под одной крышей с гаражом. В прямом подчинении — один человек. На стене у рабочего стола девиз: «Результат проекта — социальный эффект». Вокруг — множество сертификатов и благодарностей. «Не место красит человека. Хоть в гараже сиди. Но работа чтобы шла, видна была», — говорит Ольга Александровна.Незаметно разговор познакомившихся пару часов назад людей стал очень теплым и открытым:— Как вы считаете, руководитель в городе и руководитель в деревне — это разные вещи?— Мне кажется, это одно и то же. Это как большая деревня, состоящая из маленьких. Я думала, если бы я была главой райцентра, я бы его разделила на маленькие деревни, и в каждой этой деревне у меня был бы ответственный человек-общественник.Но в чём всё же секрет успеха, даже если команда сложилась?«Подобное притягивает подобное — любовь должна быть взаимной. В команде должна присутствовать любовь. Вы мне сделали добро — я тоже должна его сделать вам. Если люди меня любят — я их тоже люблю. Если меня жители поняли и за мной идут — значит, можно себя похвалить.Если ты делаешь всё один — это может рухнуть. Ты уйдешь — и без тебя это рухнет, потому что ты несла это одна. Но если мы оставим после себя таких же людей, которые сами всё делают, ту преемственность поколений, то ничего после тебя не рухнет», — поделилась наставлением глава деревни Лонки-Ворцы и просто удивительная женщина Ольга Соловьева.