Проектная документация экотехнопарка по переработке отходов I и II классов в Удмуртской Камбарке прошла в этом году процедуру общественных обсуждений и получила положительное заключение государственных экспертиз. Добро на строительство нового предприятия дали и комиссии общественных экологических экспертиз. Промышленные предприятия Удмуртии уже готовятся к оснащению экотехнопарка.

В феврале было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Федеральным экологическим оператором, которое предполагает, в том числе, активное участие промышленности Удмуртии в строительстве и обслуживании будущего экотехнопарка. Благодаря подписанному соглашению промышленные предприятия Удмуртии могут получить заказы более чем на 1 млрд рублей.

Экотехнопарк «Камбарка» создается в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов» в составе национального проекта «Экология». Отвечает за создание экотехнопарка структура Госкорпорации «Росатом» - Федеральный экологический оператор. Проектная документация нового предприятия активно обсуждалась на различных площадках и была чуть ли не главным информационным поводом уходящего года.

Экотехнопарк в Камбарке станет частью инфраструктуры по обращению с промышленными отходами, которая позволит восполнить существующий в стране дефицит перерабатывающих мощностей. Напомним, сегодня из всего образующегося в год объема отходов I и II классов в 350 тыс. тонн перерабатывает только 1,5%. Остальное попадает в окружающую среду, становясь источником химической опасности. В Удмуртии, как и во всей стране, проблема с промотходами стоит довольно остро. И появление современного перерабатывающего предприятия, несомненно, позволит изменить ситуацию.

Однако экологическая составляющая проекта – не единственное преимущество для Удмуртии, появление в регионе крупного высокотехнологичного предприятия окажет и важный социально-экономический эффект.

Бизнес получит возможность развиваться как при строительстве экотехнопарка, так и на его базе впоследствии.

Предприятие обеспечит Камбарку рабочими местами с конкурентной заработной платой.

Кроме того, экотехнопарк подтягивает на территорию науку и образование. Кадры для экотехнопарка начали готовить уже со школьной скамьи. В камбарском лицее №1 с этого учебного года появился «Менделеевский класс», который направлен на углубленное изучение химии и математики. Выпускники-менделеевцы смогут поступить в вузы на профильные факультеты и впоследствии вернуться работать к себе в регион.





Помимо создания перерабатывающей инфраструктуры, Федеральный экологический оператор работает над созданием государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (коротко – ГИС ОПВК). Система позволит контролировать потоки движения отходов от источника их образования до места переработки, производить учет, выявлять нарушения, выстраивать оптимальную логистику и моделировать наилучшее размещение инфраструктуры.

С 1 сентября этого года предприятия и действующие операторы по переработке промышленных отходов уже могут подключиться к ГИС ОПВК в тестовом режиме и опробовать отдельные модули. Промышленники Удмуртии одними из первых начали тестирование.

С 2022 года вся работа, связанная с обращением с промышленными отходами, будет вестись только на базе ГИС ОПВК. В системе предусмотрены личные кабинеты отходообразователей и операторов по обращению с отходами I-II классов и специальный модуль для договорной работы. Система будет интегрирована с другими государственными информационными системами для однократного внесения данных.