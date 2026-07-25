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Уже не дети: следователь рассказал, почему подростки идут в криминал

09:00, 25 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Уже не дети: следователь рассказал, почему подростки идут в криминал
09:00, 25 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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Источник фото: ИИ
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Большой разговор со следователем СК о подростковой преступности.

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия. Праздник появился в 2014 году, он объединяет работников Следственного комитета, следственных подразделений МВД и ФСБ России. К этому дню «Сусанин» поговорил с майором юстиции Рамисом Тютиным, который является руководителем следственного отдела по Устиновскому району СУ СКР по Удмуртии в Ижевске.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Обсудили со следователем причины и особенности подростковой преступности, вспомнили недавние резонансные дела, а также узнали, что объединяет всех несовершеннолетних нарушителей.


— Ранее Совет безопасности России сообщил об увеличении количества подростковых преступлений в России за первое полугодие 2026 года. Как обстоят дела в Ижевске и в вашем районе?

— У нас в Устиновском районе, к сожалению, в текущем году, как и в предыдущем, наблюдается рост как по подростковой преступности, так и по преступности, совершенной в отношении детей. Например, с начала 2026 года было возбуждено 14 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, а за первое полугодие прошлого года таких дел было всего девять.

Кроме того, в настоящее время наблюдается рост преступлений, связанных с хранением и сбытом наркотиков. Буквально в прошлом месяце направили в суд два уголовных дела, где подростки занимались хранением наркотических средств. В этом месяце ещё один несовершеннолетний попался. Через Телеграм-канал он связался с продавцами, которые скидывали ему координаты так называемых мастер-кладов, где находятся большие партии наркотических средств. Он их расфасовал и потом раскидывал закладки на территории города. В настоящее время дело расследуется.

Очень часто в последнее время встречаются дела, когда несовершеннолетние просто находят банковские карты на улице и начинают ими расплачиваться в магазинах. Это тоже преступление. При том, как бы это ни звучало, но это считается тяжким преступлением, потому что совершается хищение с банковского счёта. То есть дети могут купить какие-нибудь обычные продукты из магазина буквально на 2-3 тысячи рублей, и за это их, к сожалению, приходится привлекать к уголовной ответственности.

Также очень много преступлений, связанных с хищениями из магазинов. Причём чаще всего подобные преступления совершаются в составе группы. Например, в начале этого года завершено расследование уголовного дела, где четверо несовершеннолетних похитили из Пятёрочки сыры и шоколад, чтобы потом их продавать. Им вменяли грабёж. Уголовное дело было завершено, состоялся суд.

Фото: Следком РФ

После этого проходит буквально несколько дней, и двое несовершеннолетних из этой компании вновь совершают аналогичное преступление. Когда в первый раз они попались, мы их отпустили под подписку о невыезде. Но во второй раз у нас уже просто не было выхода — их пришлось заключить под стражу. И до настоящего времени они находятся в СИЗО. То есть, за вынос из магазина сыра и шоколада они оказались под стражей.

Очень много сейчас преступлений, связанных с продажей банковских карт несовершеннолетними, в том числе сами подростки подстрекают своих одноклассников и однокурсников. Они оформляют на своё имя карту в банке, а затем перепродают её заказчику. Это очень опасно, потому что с этими карточками потом могут быть связаны очень серьёзные преступления. 

Злоумышленники их используют и для мошенничества на миллионы рублей, и для обналичивания денег, полученных преступным путём, и для ухода от налогов. Но самое страшное, что через эти карты может совершаться, в том числе, финансирование террористической деятельности, финансирование Вооружённых сил Украины.

Несовершеннолетние в силу своей неопытности могут не понимать, что на самом деле простая продажа банковской карты может привести к очень серьёзным последствиям.


— Какие преступления в основном совершают подростки?

— Чаще всего подростки совершают достаточно простые бытовые преступления: кражи, грабежи, разбои, — но сейчас также растёт количество преступлений, которые совершаются через интернет.

Многие, конечно, жалуются на блокировку Телеграма, но, к слову сказать, в России очень много преступлений, в том числе поджогов, терактов, диверсий, было совершено посредством именно этого мессенджера. Через него также происходит распространение наркотиков. 

Через этот же мессенджер находят дропперов и тех, кто устанавливает сим-боксы. И дальше, мне кажется, будет ещё хуже: через мессенджеры и интернет очень много преступлений будет совершаться. Сейчас уже совершается много, а дальше будет ещё хуже.

Поэтому, с одной стороны, я понимаю, почему у нас такое непопулярное решение приняло правительство, запретив этот мессенджер, но, с другой стороны, недостаточно просто запрещать, надо как-то вовлекать несовершеннолетних в полезные общественные мероприятия, чтобы они не сидели целыми днями в интернете.


— Почему преступники делают такой акцент на подростков и почему несовершеннолетние идут у них на поводу?

— Как показывает практика, несовершеннолетних больше всего привлекает быстрый и лёгкий заработок. Это, наверное, самое основное. Кроме того, у некоторых подростков бытует мнение, я лично с таким сталкивался, что им ничего не будет, потому что они ещё дети. Многие думают, что если они не достигли возраста уголовной ответственности (у нас это 16 лет, а по некоторым статьям — 14 лет), то наказывать их не будут. На самом деле это не так.

Фото: ИА «Сусанин»

Если будет совершено преступление лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности, то мы выносим постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направляем материалы в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Затем решается вопрос о помещении нарушителя в центр временного содержания несовершеннолетних. В этом центре подростки живут по распорядку, учатся.

Ещё одним немаловажным фактором, из-за которого дети совершают преступления, является отсутствие внимания к несовершеннолетним в семье. Родители мало уделяют времени, занимаются своей карьерой, личной жизнью, и почему-то дети выпадают из их поля зрения. Всегда по детям видно, что у них что-то меняется в характере, в поведении. Даже одежду начинают другую носить.

У некоторых несовершеннолетних просто нет никаких увлечений, то есть они на учёбу забивают, дома не появляются. Всё время проводят на улице со сверстниками. Плюс вот этот сериал «Слово пацана» (18+), который показывали года два-три назад. Некоторые до сих пор подражают героям сериала.

Но всё равно, мне кажется, решающую роль здесь играет незрелость мышления, отсутствие жизненного опыта. В какой-то момент на подростка оказывают воздействие преступники, и никто не может ему подсказать, как правильно поступить. Предупредить, что сиюминутная выгода может обернуться плачевным результатом. Они сами этого пока не могут понять, и никто им не объясняет, поэтому они более уязвимы для вовлечения в преступную деятельность.

Фото: ИА «Сусанин»

Самое тяжкое, во что могут вовлечь подростков, — это именно диверсии, теракты, поджоги и так далее. Такие дела в следственном управлении есть.


— Проводит ли Следственный комитет работу по профилактике подростковой преступности?

— Мы проводим профилактическую работу. Факультативно мы ходим в образовательные учреждения, разговариваем с несовершеннолетними, рассказываем о последствиях, объясняем всё это на примере их же сверстников, их же друзей, которые привлекаются к ответственности. Всё равно все подростки находятся в своём маленьком социуме. И когда они видят, что за совершение каких-либо преступлений следует ответственность, они уже как-то более осторожно начинают к этому относиться, начинают думать, стоит ли вообще рисковать, если за преступление грозит такое наказание.


— Расскажите про какое-нибудь необычное дело за последнее время?

— Не так давно завершили расследование дела о вымогательстве и распространении интимных фотографий несовершеннолетней. 16-летний парень поссорился со своей девушкой — они в одном классе учились — и начал ей угрожать, что выложит её интимные фотографии в интернет. Начал деньги просить за то, чтобы никто их не увидел. Но денег у девушки не было, поэтому она отдала ему свой телефон. Несмотря на это, вымогатель всё равно отправил интимные фотографии матери потерпевшей и своим друзьям. Уголовное дело рассматривается в суде.


— Как продвигается расследование резонансного преступления, которое произошло в начале апреля 2025 года в одной из квартир на проспекте Калашникова? Тогда сообщалось, что группа подростков избила и надругалась над своим сверстником.

— Это преступление вызвало большой общественный резонанс, поэтому практически сразу было передано Первому отделу по расследованию особо важных дел. В марте 2026 года следователи завершили работу и направили дело в суд. Сейчас продолжается судебное следствие. По этому делу проходят пять обвиняемых.

Им вменяют пункт «в» части 5 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Понятно, что суд будет учитывать смягчающие обстоятельства, в том числе возраст обвиняемых, но наказание всё равно будет очень суровым.

Фото: судейское сообщество Удмуртии


— Как бороться с подростковой преступностью и можно ли её победить?

— Понимаете, мне кажется, что эту проблему искоренить полностью не получится. Преступления как совершались, так и будут совершаться. Но чтобы этого избежать, нужно, в первую очередь, чтобы в семьях больше уделяли времени своим детям, разговаривали с ними, общались, занимали их полезными делами, секциями, кружками и так далее.

Понятно, что когда человек чем-то занят, у него не остаётся свободного времени на совершение преступлений. Я по себе это прекрасно помню. Я занят был постоянно, ходил в секции, на легкую атлетику. Я приходил домой уставший и мне уже не было дела до того, что там на улице происходит. Поэтому, мне кажется, в профилактике преступности среди подростков должна участвовать семья.

Но не надо думать, что у нас в основном преступления совершают именно несовершеннолетние. Просто подростковая преступность создаёт бо́льший общественный резонанс, про это больше пишут в СМИ, но, всё равно, у нас большая часть преступлений совершается именно взрослыми людьми.


— Подростки чаще совершают преступления в одиночку или в группе?

— Если смотреть статистику, у нас будет поровну тех, кто совершил в одиночку, и тех, кто в группе. Но в компании им всё равно как будто бы проще. Они чувствуют себя свободнее, раскованнее. Могут машину, допустим, угнать, чтобы покататься.

В прошлом году завершили расследование такого дела. Двое нетрезвых несовершеннолетних гуляли по улице. На Автозаводской они нашли автомобиль, который оказался открытым, ключи были в салоне. Подростки сели в машину, завели, покатались по району, а потом бросили её. Но в итоге автомобиль оказался сломан. Кроме того, кто-то из очевидцев их увидел и сообщил в полицию. Их задержали. А поскольку они все свои приключения снимали на кружочки в Телеграм, нам даже делать ничего не надо было — всё было записано.


— Какой типичный портрет несовершеннолетнего преступника?

— По моей практике, в основном это лица мужского пола возрастом 16-17 лет. По стилю одежды определённых маркеров нет — у каждого свои интересы, предпочтения, поэтому все они могут одеваться по-разному. Как таковой представленности одной субкультуры тоже нет.

Что касается семьи, здесь тоже нет какого-то одного варианта: у подростка может быть мама с папой, он может один воспитываться, он может расти в детдоме. Но есть общая черта: когда общаешься с родителями несовершеннолетних, они всегда признаются, что потеряли связь с ребёнком, упустили его из виду, перестали уделять внимание. Он это чувствует и совершает преступление. 

В школе такие «трудные подростки» в основном учатся плохо. Могут и совсем не посещать школу. Действительно, не встретишь отличника или хорошиста, который ходит в школу и ещё успевает совершать преступления. Если такое и бывает, то очень редко. Поэтому да, чаще всего это дети, которые не посещают школу, плохо учатся, ничем не заняты, не имеют никаких увлечений. Они находят себя в какой-то компании и с ней проводят время, и там же учатся всему негативному.

Фото: Следком РФ


— Как вывести такого подростка на правильный путь?

— Мне кажется, основная задача родителей, семьи, школы, органов профилактики — вывести несовершеннолетнего из-под дурного влияния, направить его на путь истинный. Также нужно проводить с ним больше времени, общаться, разговаривать. Я на личном примере много раз замечал — если родители начинают мало уделять внимание несовершеннолетнему, он становится агрессивным, может начать совершать преступления.

Помню, как ко мне привезли несовершеннолетнего, который пытался сбыть целый портфель наркотиков. Он был в состоянии опьянения, вёл себя максимально неадекватно и некультурно. На мать ругался, оскорблял сотрудников полиции, ударил и чуть не сломал видеокамеру. Нам пришлось выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено судом. Через месяц он приехал совсем другим человеком: спокойным, адекватным. Начал разговаривать нормально. Вот так человек изменился после того, как ему стали уделять внимание как сотрудники воспитательной колонии, так и его родители — они переживали за своё чадо, приходили к нему, отправляли посылки. То есть существует такой психологический момент, что подросток может начать совершать преступления, чтобы таким образом привлечь внимание родителей.


— Очень часто взрослые жалуются на молодое поколение. Правда ли современные подростки стали намного хуже?

— Подростки всегда одинаковые, что сейчас, что двадцать лет назад, и ещё через 20 лет они будут такими же. Вопрос в том, что их окружает и как их заинтересовать чем-то, занять какой-то общественно-полезной деятельностью.

Более того, подростки быстрее развиваются, и сейчас во многих аспектах они гораздо продвинутее нас. Допустим, что касается информационных преступлений в интернете, несовершеннолетние могут дать фору опытным следователям и сотрудникам полиции. То есть они совершают эти преступления, а мы только учимся их расследовать и предотвращать. Но в целом, преступники всегда есть и будут одинаковыми.

Фото: ИА «Сусанин»


— Есть ли какие-то особенности в работе следователя с несовершеннолетними подозреваемыми?

— Наша работа с несовершеннолетними жёстко регламентирована уголовно-процессуальным кодексом. Подросткам обязательно необходим защитник. В работе также участвуют законные представители, педагоги, в некоторых случаях — педагоги-психологи, например, когда это касается дел о половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, временные рамки жестко ограничены, то есть мы не можем больше определённого времени в день работать с ними.

Но самое главное в работе с несовершеннолетними — это найти и установить психологический контакт. Иногда это удаётся сделать, иногда — нет. Если взрослые всё-таки уже понимают, что происходит, то многие несовершеннолетние могут не понимать, даже находясь в кабинете следователя, что они совершили преступление. Они всё думают, что это какая-то игра, что ничего им не будет, что всё равно их простят.

Поэтому приходится, в том числе, пытаться им объяснять, что ты совершил преступление, что нельзя этого делать. 

Но, мне кажется, для каждого следователя приоритетным в работе с несовершеннолетним является то, чтобы в дальнейшем этот подросток больше никогда не совершал преступлений, чтобы он встал на путь исправления. Это основная задача Следствия — предотвратить совершение новых преступлений. То есть мы должны пытаться вместе с другими органами профилактики как-то направить несовершеннолетнего на путь исправления и превентивно другим несовершеннолетием показать, что нельзя нарушать закон.

Фото: ИА «Сусанин»

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09:00, 25 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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