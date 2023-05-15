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Удмуртия столкнулась с беспрецедентной вспышкой птичьего гриппа

17:13, 15 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия столкнулась с беспрецедентной вспышкой птичьего гриппа
17:13, 15 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп
Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии
0

В Ижевске прошло заседание специальной комиссии, где обсудили ситуацию с распространением болезни по республике.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохраняется напряжённая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц. С момента обнаружения первого в республике очага прошло уже 10 дней. Основным разносчиком вируса стали чайки. Вопросы — что делать с чайками и как уберечь птицефабрики от распространения болезни — стали главной темой экстренного заседания специальной комиссии при министерстве сельского хозяйства Удмуртии.

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Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии

«В Удмуртии сохраняется очень напряжённая ситуация по птичьему гриппу. С подобным мы ещё не сталкивались, когда имеется крупный очаг с большим количеством потенциального разносчика — дикой водоплавающей чайкой», — рассказал начальник главного управления ветеринарии Удмуртской Республики Роман Габдрахманов.

Напомним, первый очаг заражения птичьим гриппом был подтверждён в Глазове 5 мая. На Южном озере обнаружили трупы чаек. Взятые пробы лабораторно подтвердили наличие вируса H5N1. На фоне вспышки были усилены меры безопасности на Удмуртской птицефабрике в Глазове. В самой «северной столице» Удмуртии, а также на части территории прилегающего к ней района объявили режим повышенной готовности.

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Фото: пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии

6 мая павших чаек обнаружили в Ижевске, в районе улицы Пойма. На следующий день проведённая экспертиза подтвердила птичий грипп. В Ленинском и Первомайском районах столицы, а также в деревнях Новый Чультем и Пирогово, начал действовать карантин. В радиусе 5 км от очага заболевания установлена угрожаемая зона, в радиусе 10 км – зона наблюдения.

Затем очаги были выявлены в посёлке Кез и в деревне Большой Селег в Красногорском районе.

«С момента установления первого очага удалось визуально зафиксировать около 400 голов павших чаек. И это только в Глазове. Вызывает опасение тот факт, что вблизи от очагов находятся крупнейшие птицеводческие предприятия Удмуртии: Глазовская и Вараксинская птицефабрики, общее поголовье которых составляет порядка 4 млн птиц. Всего в Удмуртии насчитывается 7 млн 787 тыс. голов домашней птицы, из них в личных и крестьянско-фермерских хозяйствах — 1 млн 280 тыс. голов. Риск заноса болезни на птицефабрики и в личные подсобные хозяйства очень велик, в том числе по причине человеческого фактора», — отметил Роман Габдрахманов.

Дикие водоплавающие птицы являются основным переносчиком гриппа. Заболевание у них протекает без явных клинических признаков. Это позволяет вирусу распространяться на дальние расстояния. При этом в водоёмах, где чайки проводят долгое время, вирус может сохраняться более года. Также вирус может попасть в хозяйства через помёт, который может оставить пролетающая мимо заражённая птица. Результатом распространения птичьего гриппа может стать гибель всех восприимчивых к нему пернатых.

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Фото: пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии

По словам главного ветеринара Удмуртии, в сложившейся ситуации требуется провести мероприятия, предусмотренные федеральным законодательством: полное изъятие поголовья в личных хозяйствах, примыкающих к эпизоотическим очагам. Данные меры уже приняты в Глазове (984 птицы), в Глазовском районе (1 468 птиц), в одном из крестьянско-фермерских хозяйств изъяли 12 795 птиц. Также было изъято поголовье в части ижевских хозяйств и на части Завьяловского района, количество птиц уточняется. С 16 мая изъятие пернатых начнётся в Кезском и Красногорском районах

Отмечается, что владельцы изъятых птиц могут обратиться в главное управление ветеринарии Удмуртии за получением компенсации. Срок получения — от одного до трёх месяцев.

«Перед нами стоят две задачи: обеспечить безусловное функционирование предприятий птицеводства и обеспечить безопасность граждан. Сразу скажу, мы принимаем непопулярные меры. Изъятие — это всегда болезненно для населения. У меня огромная просьба к властям на местах — даже если у вас отсутствуют очаги, то необходимо вести уже сейчас разъяснительную работу с населением на тему, что нельзя покупать птицу неизвестного происхождения, нельзя скрывать от ГУ ветеринарии факты падежа птиц», — рассказала курирующая аграрный сектор вице-премьер регионального правительства Ольга Абрамова.

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Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)

В ходе заседания специальной комиссии был поднят вопрос о том, что чаек следует истреблять, а не проводить изъятия домашней птицы. Однако все меры принимаются в рамках разработанных федеральных инструкций, где чётко прописано изъятие поголовья с последующей компенсацией. Вакцинация в данном конкретном случае может не дать желаемый результат.

«Вакцинация, как мера профилактики и борьбы с птичьим гриппом, в Удмуртии не предусмотрена, мы не прививаем птицу в личных подсобных хозяйствах. Тому есть две объективные причины: первая — вакцинация не позволит исключить возникновение и распространение вируса, вторая — прививание может привести к появлению скрытых очагов заболевания, с сохранением, накоплением и дальнейшим бесконтрольным распространением вируса», — сказала Абрамова.

Также звучали предложения ввести, в качестве профилактики распространения гриппа, численное регулирование поголовья чаек, путём включения их в список охотничьих ресурсов, разорение гнёзд и осушка прудов, где селятся пернатые.

Эксперт министерства природы Удмуртии опроверг данные меры. Осушка водоёмов не исключит гнездования чаек в заболоченных местах, которые гарантировано останутся. Если уничтожать кладки, то чайки смогут отложить вторую «партию» яиц, при этом может произойти смещение гнездовий, что лишь расширит зону распространения болезни. Внесение видов чайки в список охотничьих ресурсов также не может дать желаемый результат: на место истреблённых птиц прилетят новые.

В настоящий момент в Удмуртии проводятся все необходимые меры по недопущению распространения гриппа птиц. На птицефабриках усилены меры безопасности.

«Мы проводим обязательную обработку всего заезжающего транспорта, при этом на предприятие запрещён въезд посторонних транспортных средств. Проводится усиленная обработка работников на входе и выходе. На всех объектах стоят дезинфекционные барьеры. Также на территории предприятия имеются две газовые пушки, которые в определённые моменты издают громкий хлопок, отпугивающий диких птиц. Стоит сказать, что чаек в округе хватает. Нами был обнаружен труп одной из них. Были взяты пробы, ждём результат», — рассказал директор племптицесовхоза «Увинский» Евгений Шкарупа.

Ситуация с распространением птичьего гриппа в Удмуртии находится на контроле всех компетентных государственных органов и служб. В районе уже выявленных очагов ежедневно находят трупы погибших птиц. В ГУ Ветеринарии отметили, что это только те, кого удаётся зафиксировать визуально. В труднодоступных местах количество павших птиц может быть куда больше, чем известно на сегодняшний день. 

17:13, 15 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп

 

 

 


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