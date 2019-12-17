С тех пор, как в России стартовала «мусорная» реформа, для перевозчиков появилось условие: больше мусора – больше оплата. Потому отходы с несанкционированных свалок из оврагов и лесов отправились на полигоны. Чтобы складировать «новые» для себя объемы и успевать их сортировать, Нылгинскому полигону потребовались изменения.

В ногу со временем

Крупнейший полигон ведет свою историю ещё с советских времен. Из всей его огромной площади в 44 га, 17 га занимает территория для захоронения мусора, но скоро и её будет недостаточно. Ресурс полигона за долгие годы изношен уже на 90%.

Руководство подало заявку на реконструкцию – расширение площадей для захоронения, и сейчас находится на важнейшей стадии: экологической экспертизы. После ее прохождения полигону предстоит строительная экспертиза и получение разрешения. Согласно проекту реконструкции, будут созданы еще две карты – участки земли для складирования площадью по 7 га. Это позволит продлить жизнь полигону на 10 лет и захоранивать ещё около 1,7-1,9 млн тонн.





Сортировка

Карты – лишь половина того, что нужно полигону для существования, следующее – это сортировка отходов. В 2019 году руководство взялось за модернизацию сортировочного комплекса. Его мощность удалось увеличить с 40 до 70 тыс. тонн отходов в год. В перспективах – достичь показателя в 100 тыс. тонн.

Глубина сортировки сегодня пока крайне низкая, из всего объема мусора вручную удается извлекать только 2-3% полезных фракций, которые идут на переработку. Правительство России на этот счет поставило задачу: достичь 40%. «90-96 процентов, как в Финляндии – это мечта, к которой мы тоже будем стремиться. Они шли к этому 20 лет», – рассказал руководитель ООО «Чистый город» Сергей Климов. В идеальной перспективе полигоны ТКО должны вообще исчезнуть, а для этого число полезных фракций, извлекаемых из мусора, должно приблизиться к 100%.

Пока от реализации вторсырья комплекс получает совсем немного: 500-600 тыс. рублей в месяц. Хорошо уходит на заводы ПЭТ, а вот тот же «тетрапак» популярностью не пользуется, его принимает лишь одно предприятие в Подмосковье.

В данный момент Нылгинский полигон единственный в Удмуртии обладает мусоросортировочным комплексом. В планах руководства – купить новый, чтобы объект мог проработать еще 10 лет. «Мы присматриваем комплексы-полуавтоматы, в которых люди стоят на конечном этапе», – рассказал Сергей Климов.

Комплекс будет работать с 300 тыс. тонн отходами, отправляя из этого объема на захоронение лишь 50 тыс. тонн мусора, в котором нет полезных фракций. Он будет иметь зоны разгрузки, извлечения крупногабаритных предметов, агрегат для разрывания пакетов и вытряхивания содержимого, кабину для выборки стекла по цветам, обуви, текстиля, резиновых предметов, сепаратор для металла и другое.

«Магнитные сепараторы способны отсортировывать железо, гайки, которые человек никогда не сможет разглядеть», – добавил директор ООО «Чистый город».





Разделяем

Помочь извлекать качественное вторсырье сегодня могут и жители. Для этого нужно просто научиться разделять отходы. В Ижевске установлено уже 330 контейнеров для вторсырья, в планах на следующий год – достичь тысячи.

«Когда машина приходит с раздельным мусором, это, конечно, влияет на скорость обработки. Хвосты остаются маленькие. Чем больше таких машин, тем меньше мусора захоранивается и больше полезных фракций получается», – рассказал директор ООО «Чистый город».





Финансы

Поскольку своих средств на модернизацию у полигона недостаточно, а в региональном бюджете денег на это не предусмотрено, «Чистый город» обратился за федеральным финансированием в Российский экологический оператор. Это своеобразный помощник в деятельности региональных операторов и единственная компания, готовая кредитовать в сфере экологии. Полигон заявился с довольно крупной суммой: 200 млн рублей на создание карт и 500 млн рублей на покупку мусоросортировочного комплекса. Хотя ППК «РЭО» готов предложить лишь обычный банковский кредит, такая помощь полигону тоже будет полезна.

Как сегодня работает полигон

На теле полигона почти беспрерывно трудятся четыре бульдозера, два экскаватора и погрузчик. «Это те три вида техники, которые нужно постоянно менять, и в этом я вижу проблему, потому что финансово это достаточно затратно», – пояснил Сергей Климов. Сейчас одна из задач – регулярно обновлять парк техники.

Для сравнения, в 2015 году, когда новое руководство принимало полигон, на нем работали лишь один экскаватор и три бульдозера, а в инфраструктуру и технику никто регулярно не вкладывался.

В этом году «Чистый город» дополнительно обзавелся спецтехникой по лизинговой схеме на 19 млн рублей: экскаватором, гусеничным бульдозером и фронтальным погрузчиком. Машины работают на износ, в сутки на полигон заходят около 150 мусоровозов.

Кроме того, в этом году руководство вложило в дорожные работы около 25 млн рублей. Была благоустроена дорога от трассы, уложены плиты на теле полигона. Задержки мусоровозов на точке, какие возникали раньше, теперь ушли в историю.





Сезонность

Все те, кто задействован в «мусорной» цепочке, почувствовали, что в определенные периоды работы стало больше. Пики приходятся на май и сентябрь – это время субботников и сбора урожая. «Передышка» наступает к концу года, когда число мусоровозов, приезжающих на полигон, порой не достигает и ста.

Бесперебойную, круглосуточную работу полигона сегодня обеспечивают 54 человека, а на мусоросортировочном комплексе – 70 человек. Несмотря на то, что работники трудятся в довольно тяжелых условиях, сегодня для них созданы все удобства: есть и столовая, и душевые, и места, где можно отдохнуть в течение трудового дня. В рамках экспертизы полигон успешно прошел проверку трудовой инспекцией.

Безопасность

Любой полигон – «больная точка» экологии. В советские времена к проектированию таких опасных объектов относились щепетильно, потому принцип захоронения сохранился прежний. На Нылгинском полигоне соблюдаются все экологические нормы, поскольку его работа может напрямую отразиться на благополучии жителей Удмуртии.

Как происходит захоронение? На территории роется котлован, глубина которого зависит от водоносного слоя. На Нылгинском полигоне она составляет 3,5 м. В «чашу» закладывается пленка, защищающая грунт от попадания в него вредных веществ. Со временем на пленке образуется фильтрат, который откачивают насосами. Часть вредных стоков используют в захоронении отходов, часть – утилизируют. Пока вопрос утилизации фильтрата остается проблемой для «Чистого города».

«Я со всеми владельцами очистных сооружений пытаюсь наладить работу, которая позволит до построения системы очистки вывозить этот фильтрат и очищать», – пояснил Сергей Климов.





Будущее

Высота складируемого мусора на Нылгинском полигоне уже достигает 28 метров, максимум по проекту – 43 метра. Как только объект закончит свою работу, вполне возможно, он станет отличным местом для горнолыжного отдыха жителей Удмуртии, а мусорная гора превратится в лыжную трассу.