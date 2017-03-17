Ижевск. Удмуртия. Удмуртское отделение Сбербанка подвело итоги работы 2016 года. О них рассказал управляющий банка Сергей Коновалов.

По его словам, год для учреждения выдался удачным. Банк в 2016 году заработал более 5 млрд рублей прибыли, а в бюджет Удмуртии организация заплатила более 1,7 млрд рублей налогов. Это более, чем в 2 раза превысило показатель 2015 года. В целом прибыль Сбербанка по российским стандартам финансовой отчетности составила 517 млрд рублей.

«Это высокие, я бы сказал, рекордные цифры для Сбербанка. В целом это сложилось даже не столько благодаря увеличению объемов бизнеса, сколько повышению эффективности и сокращению затрат. Одним из наших фокусных клиентов является сама Удмуртская Республика. Мы значительные суммы заплатили в бюджет Удмуртии, но не в этом наша основная роль. Мы с гордостью отмечаем, что мы являемся основным и наиболее объемным инвестором региона», - сказал управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Сергей Коновалов.

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Сейчас объем вложений банка в экономику республики превышает 200 млрд рублей. Это кредиты, выданные всем формам предприятий региона.

«Здесь мы видим основную роль банка – предоставить доступные финансовые ресурсы для развития республики и для упрощения экономической деятельности на нашей территории», - уточнил Коновалов.

В 2016 году Сбербанк договорился с агентством инвестиционного развития Удмуртии о сотрудничестве в сфере повышения инвестиционной привлекательности республики.

Еще одним направлением, которое попало в фокус внимания банка, стало развитие в Удмуртии государственно-частного партнерства (ГЧП).

«Мы договорились о проведении образовательной программы как для сотрудников органов государственной власти, так и для сотрудников банка и потенциальных инвесторов. Речь идет об обучении порядку осуществления деятельности по ГЧП. Здесь главная наша цель - сделать так, чтобы мы, наши клиенты, органы власти, работали в одном информационном поле, и сделать это взаимодействие более легким, более продуктивным», - сказал Коновалов.

Он также уточнил, что банк продолжает сотрудничать с органами власти по финансированию госбюджета.

«Благодаря проведению аукционов, органы государственной и муниципальной власти эффективно управляют госдолгом, и привлекают кредитные ресурсы на оптимальных условиях», - добавил Сергей Коновалов.

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Доля кредитов, выданных Сбербанком предприятиям региона, в 2016 году приблизилась к 80% от общего объема корпоративного кредитования на территории республики. Увеличился объем сотрудничества с крупнейшими предприятиями республики. Среди них: концерн «Калашников», Ижевский механический завод, завод «Купол», «Ижевский радиозавод» и др.

За отчетный период банк увеличил объемы сотрудничества и с малым бизнесом. Если в первом квартале 2016 года учреждение выдавало порядка 200 млн кредитов малому бизнесу, то в четвертом квартале прошлого года показатель составил более 1 млрд рублей.

«Мы связываем это с тем, что, с одной стороны, растет экономическая активность, и с другой – условия предоставления кредитов в Сбербанке являются привлекательными для малого предпринимательства», - сказал управляющий Удмуртским отделением банка.

По его словам, при формировании условий кредитования, организация идет по двум направлениям: предлагает клиентам интересные процентные ставки по кредитам (в 2016 году в среднем процентные ставки по кредитованию корпоративных клиентов снизились на 2 процентных пункта), и большое внимание уделяет скорости рассмотрения заявки и предоставления займа.

В 2016 году «Сбербанк» продолжил совершенствовать работу интернет-банка. К примеру, сроки перечисления средств на зарплатные карты сократились до 10-15 минут. Также «Сбербанк Онлайн» предлагает своим клиентам дополнительные услуги, связанные с финансовым планированием и юридическим консультированием.

Кроме того, банк начал предлагать своим клиентам новые онлайн-кассы, которые, выдавая кассовый чек, в режиме онлайн передают сведения о продаже в налоговую инспекцию.

«Вы знаете, что с 1 июля вступил в силу 54 федеральный закон «О применении кассовой техники», в рамках которого модифицируются подходы в работе с контрольно-кассовой техникой. Чтобы помочь нашим клиентам, мы предлагаем смарт-терминал «Эвотор». Это не просто касса, а целый управленческий комплекс, которые позволяет вести управленческий и складской учет, контролировать эффективность как отдельных торговых точек, так и конкретно каждого продавца, взаимодействовать с системой ЕГАИС при продаже алкогольной продукции и решать еще ряд задач в сфере торговли и услуг», - уточнил Коновалов.

За февраль - март 2017 года в Удмуртии реализовано 28 таких терминалов.

Количество потребительских кредитов «Сбербанка» по сравнению с показателем прошлого года увеличилось на 55%. Рост по ипотеке составил 15%. Средняя сумма ипотечного кредита выросла на 4%.

Для удобства клиентов по оформлению заявки на ипотечный кредит, «Сбербанк» запустил новый интернет-сервис «Домклик» (domklik.ru). Он помогает не только подать заявку через интернет, но и ознакомиться с предложениями на рынке жилья, заказать оценку недвижимости и правовую экспертизу.

«Сервис электронной регистрации позволяет клиентам «Сбербанка» в электронном виде передавать в Росреестр документы, необходимые для регистрации права собственности на недвижимость. Для тех, кто использует сервис при покупке квартиры в новостройке у застройщиков, предусмотрен дисконт 0,5 процентных пункта по ипотеке», - уточнил Коновалов.

Подводя итоги, руководитель удмуртского отделения «Сбербанка» Сергей Коновалов рассказал, что в 2016 году организация реализовала в Удмуртии несколько инновационных проектов. В Ижевске внедрили сервис оплаты проезда банковской карты с бесконтактным чипом и интегрированным транспортным приложением. Сейчас в обороте находится порядка 12 тыс. таких карт.

Впервые в Удмуртии начали реализовывать кампусный проект в студенческом городке Ижевского государственного технического университета. Благодаря ему, входить в корпуса вуза можно будет по банковской карте, как по электронному пропуску.

Кроме того, в 2016 году банкоматы «Сбербанка» оборудовали панелью управления со шрифтом Брайля для слабовидящих и слепых людей.