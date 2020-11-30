Киберспорт. Ему не страшны никакие вирусы, кроме компьютерных. Атлеты по всему миру сражались и продолжают сражаться на невидимых игровых фронтах.



Спорт или развлечение

Видеоигры всерьез стали воспринимать ближе к 2000-м. Все чаще в нулевых начали проводить турниры по игре Quake. Именно она оказалась своеобразной родоначальницей киберспорта.

Удмуртия тоже не осталась в стороне - несколько ижевских спортсменов в те годы попали в сборную России по Quake2. В свою очередь Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта.

С ростом популярности игр в 2004 году в Удмуртии появилась своя Федерация Киберспорта – организация, взявшая на себя ответственность за развитие видеоигрового пространства в республике.

Сегодня наши атлеты состязаются в Counter-Strike: GO, DOTA2, FIFA, HearthStone, World of Tanks и Heroes 3. Все соревнования проходят на компьютерах, реже – на PS4, и совсем редко - на Xbox. Команды традиционно состоят из игроков и капитана. В профклубах можно также встретить менеджеров, тренеров и СММ-специалистов.

pixabay.com



Главное - тренировка

Электронный, как и любой спорт, требует много времени. В обычные дни на тренировки атлеты тратят от 4-7 часов. Перед соревнованиями играть приходится в разы больше.

Сами турниры, опять же, многочасовые. «Зачастую игры длятся не час и даже не два. На Открытом чемпионате работающей молодежи Удмуртии участники клана [UDM_R] играли 10 часов», - рассказал капитан команды UDM_R в игре World of Tanks Ярослав Антонов.

После турнира тоже не отдохнуть, начинается «разбор полетов».

«В основном это микромоменты, от которых никто, так сказать, не защищен. Ты можешь сделать всё как обычно по плану, с листочка, но какой-то микромомент может тебе все заруинить», - рассказал капитан команды по CS:GO Александр Егоров.

По-честному

В киберспорте, в отличие от других видов спорта, нет и совсем не нужен допинг. На длительных турнирах, где необходима выдержка, повышенная концентрация и выносливость, геймеры обходятся энергетиками. Единственное, в чем можно уличить соперника, так это в читерстве.

«Игроки, которые используют специальное ПО, помогающее получить нечестное преимущество в игре, попадаются даже на крупных турнирах у профессионалов – в основном, конечно, онлайн. На локальных мероприятиях читы проверять проще», - рассказал председатель Федерации Киберспорта Удмуртии Михаил Маргасов.

Несмотря на борьбу производителей игр и организаторов мероприятий с читами, желающие выиграть в нечестной схватке периодически пробираются на турниры.

Принять участие

Показать свои навыки в игре и «вживую» сразиться с единомышленниками может любой. Для этого по всему миру ежегодно организовывают турниры с многотысячной публикой.

Самые глобальные из них:

LEAGUE OF LEGENDS WORLD CHAMPIONSHIP – турнир в дисциплине «боевая арена» по ролевой игре League of Legends, что особенно популярно в Азии.

THE INTERNATIONAL – турнир в дисциплине «боевая арена» DOTA2. Это почти единственное мероприятие, до которого «дотянулся» коронавирус. Из-за пандемии соревнования перенесли на 2021 год.

STARLADDER – серии турниров по CS:GO.

Кроме того, сами производители игр раз в год проводят большие соревнования.

«Самые крупные турниры в мире принято называть MAJOR, в простонародье у русскоязычных игроков «мажоры» - очень говорящее в обоих смыслах название», - добавил Михаил Маргасов.

Федерация киберспорта Удмуртии

Что касается Удмуртии, то здесь проходят турниры различных типов – Кубок Ижевска, Кубок Удмуртии, Чемпионат Удмуртии, Киберфестивали, коммерческие турниры и соревнования, посвященные каким-либо праздникам. Чтобы в них участвовать, достаточно просто следить за анонсами на сайте или в группе Федерации Киберспорта в соцсети «Вконтакте» читать условия и регистрироваться.

Стоит отметить, что это не только возможность поиграть, но и заработать. Призовые фонды командных дисциплин в республике составляют около 50 тыс. рублей, но бывают и больше. Например, на последнем Кубке имени Михаила Калашникова фонд превысил 300 тыс. рублей.

«Не только спортивный интерес привлекает в подобные игры, но и высокие призовые. На продолжительной основе (буду брать пик турниров и нашей команды), за месяц мы заработали по 70- 80 тыс. рублей. Это не считая, что мы находимся даже не в 3-4-5 команд, а просто играли обычные турниры, не на профессиональной сцене», - рассказал капитан по CS:GO в Удмуртии Александр Егоров.





Начинающим

Осенью 2019 года в Ижевске открылась первая в ПФО кибершкола для интересующихся компьютерными играми. Адресована она подросткам с 14 лет и студентам, готовым не просто играть, но и вывести свое хобби на более высокий уровень – спортивный, сообщала ранее пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В школе киберспорта ученикам преподают основы кибербезопасности, официальные для России киберспортивные направления, обучают режиссёров трансляций (стрим) и комментаторов. Также в школе можно прокачать игровые навыки, научиться созданию и «сыгрыванию» спортивных команд, которым предстоит отстаивать честь Удмуртии на чемпионатах.

«Удмуртия является одной из российских столиц IT-индустрии. Здесь есть хорошие традиции проведения любительских киберчемпионатов, таких, как Кубок Калашникова, которые предстоит возродить. Кроме того, глава Удмуртии поставил перед министерством задачу – привести в регион спортивные события федерального и международного формата, в том числе и в области киберспорта», - рассказал министр спорта республики Александр Варшавский.

пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Слово игрокам

«Динамика в киберспорте велика, постоянно обновляются игры, условия проведения, карты, герои. Появляются и вовсе новые игры. В связи с этим здесь нельзя, как в биатлоне или футболе, где десятилетиями основа одинакова, назвать лучших», - рассказал председатель федерации киберспорта Удмуртии Михаил Маргасов.

Несмотря на это, Удмуртия всё же имеет своих именитых игроков, не раз отличившихся в «боях».

Илья Бабушкин – самый титулованный киберспортсмен Удмуртии: бронзовый призер Чемпионата мира и серебряный призер Чемпионата России по Warcraft 3 TFT. В числе последних побед – Чемпионаты Удмуртии сразу в двух стратегиях: Warcraft 3 TFT и HearthStone.

До 2010 года Илья играл полупрофессионально, выступал за несколько российских и Европейских команд, получал за это зарплату. Этих денег хватало лишь на карманные расходы, поэтому зарабатывать на жизнь приходилось на другой работе.

«Я играл за Альянс, мой стиль всегда отличался от стандартного стиля игры за эту расу. Особенность была в том, что я играл агрессивно и использовал стратегию «рифлпуш». Рифл (стрелок) - это юнит, который атакует издалека, и не обладает другими способностями. Идея была в том, чтобы настроить быстро таких юнитов и уничтожить соперников», - делится он.



Ярослав Антонов: в игре World of tanks провел около 20 тыс. боев, процент побед – 52,5. За счет тактик, скилла и опыта, с кланом они победили во всех турнирах 3x3, в которых принимали участие.

«Мой любимый вид техники - это средние и тяжелые танки, в частности Объект 907 и T95/FV4201 Chieftain, который можно было получить за участие в ивентах, организованных компанией Wargaming. Это универсальные машины, позволяющие играть как в раше, так и в позиционке», - поделился капитан команды UDM_R в World of Tanks Ярослав Антонов.

Александр Егоров – один из самых успешных капитанов в Удмуртии по CS:GO, участник турниров Чемпионата России, закрытых отборочных на MAJOR.

«В мои обязанности входит, именно по игре - просмотр демок, придумывание тактик, анализ игры противника. Сам я играю на роли снайпера, поэтому AWP для меня предпочтительное оружие, его преимущество можно описать кратко: один выстрел - одно убийство», - рассказал Александр.

Никита Парыгин – один из лучших капитанов в DOTA2, считает, что «Дота» требует очень много времени, чтобы научиться играть в нее профессионально. Секрет успеха видит в тренировках и просмотре реплеев про игроков.

«Играю на позиции 4 (или semi-support) почти на всех героях этой позиции. Такую роль выбрал, так как она имеет очень большой порог вступления, все герои являются скилозависимыми, мне показалось, это очень круто – научиться играть на этих героях», - поделился Никита Парыгин.





Федерация киберспорта Удмуртии

Девушки-кибератлеты в Удмуртии – настоящая редкость. Слабому полу тут рады, но успехов в этом виде спорта добиваются немногие. Как пояснила «Сусанину» чемпионка Европы и мира по Counter-Strike Елена Урусова, многие приходят в киберспорт не за победами, а за славой.

«Таких девушек большинство, которые хотят пиара и денег, нежели результатов. И конечно, когда такие девушки заходят на сервер к парням и руинят им катки – они не будут вызывать никакого уважения у мужчин. И да, из-за того, что таких девушек большинство, под предвзятое отношение попадают и остальные, которые хотят добиться побед и результатов. Большинство девушек в киберспорте играли слабее мужчин, и не потому, что мужчины им мешают, а потому что они сами не хотят играть лучше», - рассказала Елена.

В тени

В каждой игре формируется своя «жизнь». Зарабатывать деньги тут можно на прокачке персонажей, добыче ресурсов, продаже редкой одежды и оружия. Потому компьютерные игры далеко не всегда только спорт.

«Мой заработок на крупной корейской игре Lineage зависел от экономики внутри игры и сервера, на котором ты играешь (их множество, есть официальные от производителя, есть пиратские версии). Чем больше играешь, чем больше добываешь, тем соответственно больше можно продать. Максимально я заработал, когда принял решение завершить играть и продал все, что у меня было, на 150 тыс. рублей», - рассказал «Сусанину» игрок, пожелавший не называть свое имя.

Особой популярностью среди желающих заработать сегодня пользуются World Of Warcraft, и Path Of Exile. Примерно 60% оборота в этих играх – это покупка и продажа валюты.

«Я использовал данную сферу как место подработки, работал за оклад. В целом наш месячный заработок по примерным подсчетам составлял 100-150 тыс. рублей, не считая вложенных средств», - рассказал один из геймеров.

Сфера, безусловно, денежная, но противоречит пользовательским соглашениям игр. «В тени» зарабатывают ботеры – те, кто прокачивают персонажей с помощью стороннего ПО, драйверы – более узкие специалисты, которые прокачивают персонажей, выполняют достижения, и «РМТ-шники» (Real Money Trading) — торговля за реальные деньги предметами в онлайн-играх, своеобразные брокеры.

«В одном из чатов с «коллегами по цеху» был рассказ мужчины о том, как он заработал в WOW: Classic. Обычный офисный работник решил заработать себе на хорошую жизнь. Каждый день, ожидая, пока коллеги покинут рабочие места, он оставался на ночь и устанавливал специальные программы на рабочие компьютеры, в итоге в его армии насчитывалось около 100-150 персонажей, одновременно зарабатывающих золото. В итоге: спустя месяц такой махинации товарищ заработал себе на собственный офис. После чего он уволился со старого места работы и завел себе личную армию уже в своем офисе», - поделился аноним.





В киберспорте, как и в любом другом состязании, спортсменов ждут взлеты и падения. Играть для развлечения, для побед или ради денег – выбор каждого.