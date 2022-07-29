Ижевск. Удмуртия. В Ижевске уже долгие годы, а в последнее время всё интенсивнее, разрушается заброшенное трёхэтажное здание бывшей типографии «Ижмаша». Стоит оно на улице Свердлова у реки Иж чуть ниже плотины Ижевского пруда. С каждым месяцем от здания отваливаются куски стен, а внутри проламываются перекрытия, угрожая похоронить под собой зазевавшегося рыбака, гуляющих подростков или человека, решившего провести там ночь.

«Сусанин» узнал о том, кто несёт ответственность за столь опасную «заброшку», что здесь было раньше, и есть ли у здания будущее.

Ограниченная ответственность

Оказалось, что здание лишь в миру является опасной, угрожающей жизнью «заброшкой», юридически это частная собственность общества с ограниченной ответственностью «Весна». Земельный участок, на котором располагается здание, находится в аренде у вышеупомянутого ООО. При этом, как сообщили «Сусанину» в администрации города, договор аренды с юрлицом заключён «для капитального ремонта и эксплуатации административного здания». Соглашение в настоящий момент не имеет конкретных сроков исполнения.



Состояние здания в 2013 году.

Тем временем, в период с сентября 2021 года по июль 2022 года в здании полностью обрушилась юго-восточная стена и последние внутренние перекрытия одного из бывших кабинетов. Также летом прошлого года на тропинку рухнула оконная арка третьего этажа, на время перегородив проход обломками кирпичей.

На вопрос, планируется ли консервация здания или его снос, в администрации города ответили следующее: «В связи с тем, что здание не является муниципальной собственностью, правомочия по распоряжению данным объектом у органов местного самоуправления отсутствуют. Бесхозяйственным оно не признавалось».



Обрушившийся юго-восточный угол здания

В Минимущества Удмуртии сообщили, что бывшая типография в 2018 году была включена в перечень неиспользуемых объектов недвижимости. Там же на вопрос о том, что будет сделано со зданием для предотвращения возможной трагедии и лице, которое понесёт ответственность в случае, если кто-то пострадает, был дан ожидаемый ответ.

«В соответствии с Конституцией и Гражданским кодексом Российской Федерации, право частной собственности охраняется законом, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Таким образом, общество несёт полную ответственность за содержание и использование данного объекта», — ответили в Министерстве имущества Удмуртии, добавив, что собственнику было направлено требование о приведении здания в «нормативное состояние».

Что окажется быстрее и результативнее — законы физики или общество с ограниченной ответственностью — покажет время. Зданию явно осталось недолго.

Историческое начало

Несмотря на столь печальный образ, здание имеет свою историю, которая уходит корнями в начало XX века. На этом месте в 1900-1903 годах было выстроено одноэтажное здание солдатской бани, рядом на реке Иж также появилась купель.

С этой баней связана история убийства помощника начальника оружейного завода генерал-майора Васильева, совершённое рабочим Русовым в 1909 году. Заводскую «шишку» нападавший зарубил топором на плотине, а потом бросился в пруд, чтобы утопиться. Однако течением рабочего вынесло через шлюзы в Иж. В бессознательном состоянии и переломами его вытащили из реки выходящие из той самой бани солдаты.

Имеется снимок водосброса плотины 1927 года, на котором можно увидеть одноэтажное здание бани. В 1930-е годы здание попадёт в ведение администрации завода, его надстроят двумя этажами. Здесь разместятся различные конторы, в том числе редакция заводской газеты и типография.



Здание бани видно у левого края снимка.

Опубликовал Николай митюков

Цепь событий после 1991 года восстановить уже сложно. Административное здание, построенное ещё до революции и продолжавшее служить при советской власти, попало в частные руки, и в 2022 году от него остался один «скелет» да более-менее сохранившийся первый этаж, постройки начала прошлого века.

К сожалению, история здания на этом закончена. Вряд ли найдутся средства и возможности его восстановить, учитывая его состояние и место, где оно находится. А вот вопрос о его консервации остаётся открытым. Несчастные случаи на подобных объектах в Удмуртии происходили не раз.

Напомним, в сентябре 2020 года под обрушившимися перекрытиями заброшенного дома в Сарапуле погибли двое детей. В апреле 2017 года школьник погиб под рухнувшей крышей заброшенного здания в Балезино. В августе того же 2017 года в Ижевске подростка насмерть придавило бетонной стеной бесхозного гаража.