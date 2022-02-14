Ижевск. Удмуртия. Конституционный суд России призвал обеспечить безопасность промышленных объектов в случае их банкротства. Поставка энергоресурсов на предприятия, остановка которых может привести к экологическим или социальным последствиям, должна осуществляться бесперебойно, а оплату за эти услуги необходимо взимать в первоочередном порядке, заключил суд высшей инстанции.

Поводом для проверки положений «Закона о несостоятельности (банкротстве)» в Конституционном суде стало обращение теплоснабжающей компании ПАО «Т Плюс». С 2017 года компания является поставщиком тепла и горячей воды для АО «Интауголь».

Это предприятие работает в Республике Коми и является основным для города Инты. Компания ведет разработку шахты «Интинская», этот объект относится к I классу опасности и входит в перечень так называемых неотключаемых потребителей.

Фото: Шахта "Интинская" "ВКонтакте"

В июне 2019 года АО «Интауголь» признали банкротом. Тем не менее, чтобы работы на шахте не остановились, теплоснабжающая компания продолжила поставки ресурсов. Недостаток тепла мог привести к выходу на поверхность метановоздушной смеси, разрушению поверхностного комплекса шахты и в итоге к загрязнению городского водозабора.

В 2020 году энергокомпания частично ограничила поставки тепла, так как долги оператора шахты продолжали расти. Компания «Интауголь» погасила задолженность в 8,1 млн рублей в приоритетном порядке, чтобы не допустить техногенной катастрофы на производстве.

Тепло, даже в ограниченных поставках, жизненно важно для поддержания функционирования такого опасного объекта, как шахта «Интинская». Однако Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми посчитало, что оплата в адрес «Т Плюс» ущемляет права других кредиторов и оспорила платеж. Суды поддержали позицию налоговиков, и ресурсоснабжающая компания вернула полученные за поставленное тепло средства оператору шахты.

Пункт 1 статьи 134 «Закона о банкротстве» гласит: «В случае если прекращение деятельности организации должника или ее структурных подразделений может повлечь за собой техногенные и (или) экологические катастрофы либо гибель людей, вне очереди преимущественно перед любыми другими требованиями кредиторов по текущим платежам также погашаются расходы на проведение мероприятий по недопущению возникновения указанных последствий».

Но дело в том, что сложившаяся судебная практика эту норму закона «О банкротстве» трактовала таким образом, что если кредитор не вправе прекратить поставку, то его требования не признаются внеочередными. Причем, независимо от того, насколько жизненно важным является его товар или услуга.

Специалисты ПАО «Т Плюс» обратились в Конституционный суд. Суд поддержал позицию энергокомпании и указал в том числе, что платежи за поставку ресурсов могут быть внеочередными и по договору, заключенному в рамках обычной хозяйственной деятельности должника. А в отношении опасных производственных объектов внеочередное удовлетворение требований ресурсоснабжающей компании является компенсацией энергетикам за реализацию государственной обязанности по обеспечению безопасности.

Фото: duma.gov.ru

Также Конституционный суд установил, что судебные акты по любым делам, где суды отказали энергетикам в приоритетном праве на получение текущих платежей от неотключаемых предприятий-банкротов (водоканалы, котельные и т. п.) за поставку ресурсов, подлежат пересмотру.

Екатерина Белокрылова, к. ю. н., заведующая кафедрой экологического, природоресурсного и трудового права Удмуртского государственного университета: «Государственная дума и Правительство должны разработать правовой механизм, который обеспечит внеочередную оплату энергетических поставок»

- Конституционный суд принял совершенно обоснованное решение. Начнем с того, что в федеральном законодательстве четко определяются категории неотключаемых потребителей. К ним относятся в том числе угольные и горнорудные предприятия в отношении объектов вентиляции, водоотлива и основных подъемных устройств.

Категория неотключаемых потребителей существует для того, чтобы предотвратить риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В ситуации с Интой, как я понимаю, в случае прекращения подачи тепла в шахту могли бы возникнуть проблемы с водоснабжением этого города. Компания «Т Плюс» в этом случае действовала полностью в рамках закона, не имея права полностью отключать от теплоснабжения это предприятие.

В данном случае имел место конфликт между положением об очередности взыскания средств с предприятия-банкрота, а этот порядок определяется также Федеральным Законом «О банкротстве», и законом «Об электроэнергетике» и рядом других подзаконных актов, принятых в рамках исполнения этого закона, где четко прописано, какие объекты отключать нельзя. Налицо конфликт равносильных правовых норм, который и выявил Конституционный суд.

По существу этот конфликт можно разрешить только одним способом – внести изменения в Федеральный Закон «О банкротстве» и четко прописать очередность взыскания задолженности для предотвращения экологических, социальных и других катастроф. Что и было предписано Конституционным судом.

То есть, Государственная дума и Правительство должны разработать правовой механизм, который обеспечит внеочередную оплату энергетических поставок, необходимых для недопущения чрезвычайных ситуаций.

Решением Конституционного суда федеральному законодателю поручено ввести правовой механизм, который мог бы четко определять реальность угрозы опасных последствий от остановки деятельности предприятия-банкрота с учетом характера его деятельности и состояния производственного объекта. Этот механизм может быть запущен на основании нормативно закрепленных критериев либо на основе заключения Ростехнадзора.

Также законодателю необходимо уточнить критерии, по которым те или иные текущие платежи предприятия-должника (в частности, эксплуатационные) могут быть отнесены к расходам на проведение мероприятий по недопущению катастроф либо гибели людей.

Директор ООО «Тепловодоканал» (г. Глазов, Удмуртия) Алексей Бобырь: «Закон должен быть на стороне дисциплинированных плательщиков»

- Необходимо создать правовой механизм, который защитит ресурсоснабжающие организации от неплатежей, повысит платежную дисциплину как юридических, так и физических лиц.

Растущая дебиторская задолженность снижает темпы ремонтов на ресурсоснабжающих предприятий, увеличивает закредитованность, накладывает дополнительные расходы на работу по взысканию. Все это является затратами предприятий и отражается на тарифах. То есть, в конечном итоге добросовестные энергопартнеры вынуждены оплачивать долги банкротов. Закон должен быть на стороне дисциплинированных плательщиков.

Принятое Конституционным судом решение позволило положить конец серьезной проблеме, от которой страдала целая отрасль, считает директор по правовым вопросам «Т Плюс» Владимир Уткин.

«В вопросе платежей неотключаемых должников-банкротов был очевидный дисбаланс между правами и обязанностями ресурсоснабжающих организаций. То, что Конституционный суд согласился с нашими доводами, еще раз доказывает, что в нашей стране работают цивилизованные механизмы разрешения правовых проблем», – прокомментировал Владимир Уткин.