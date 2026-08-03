Возвращение к корням



Началась история фермы Мелехиных в 2019 году во время пандемии коронавируса.

«Мы как раз с женой поженились, ждали первенца. Был локаут, и, соответственно, когда ты находишься в четырёх каменных стенах, особенно сильно тянет на природу. Мы много ездили на пикники по окрестностям Глазова. И подумали о том, чтобы купить домик в деревне», — рассказывает Алексей Мелехин.

К овцеводству Алексей пришел не сразу. Предприниматель раздумывал, чем заниматься на своей земле: «Корова — это как-то слишком глобально и муторно. Свиньи — как-то слишком грязно. Коз надо доить постоянно. С птицами суета. Я думал: «Вот овцы, классно же, они там сами по себе пасутся, сами гуляют». Я начал изучать литературу по овцеводству и с удивлением узнал, что, оказывается, есть наша удмуртская порода овец».

Для переезда и ведения хозяйства семья выбрала деревню Пышкец в Глазовском районе. С местом Алексея связывают корни:

«Здесь родилась моя прапрабабушка. Тут у нас корни. Как раз такой лайфхак для тех, кто хочет переехать в деревню, — ищите деревню там, где у вас есть какие-то корни, потому что это очень упрощает коммуникацию с местными. У нас полдеревни родственники, вторая половина — это дальние родственники. И ты к ним относишься, как к своим, и они к тебе. У моей жены Алисы вообще сейчас бабушки — это лучшие её подружки».

Первые животные появились в хозяйстве Мелехиных после знакомства с местными владельцами. Интерес к породе постепенно становился всё серьёзнее. Алексей начал изучать её происхождение, особенности содержания и возможности для современного хозяйства.

«Я изначально пытался заниматься ими из патриотизма, потому что это наши удмуртские овцы. А уже как специалист понял, что они, помимо всего прочего, одни из лучших», — рассказывает Алексей.

Со временем увлечение переросло в профессиональный проект. Алексей получил образование в сфере сельского хозяйства, начал глубже заниматься селекцией и сегодня совмещает работу на ферме с научной деятельностью.

Сегодня ферма Мелехиных уже далеко не просто небольшое семейное хозяйство. Её главной особенностью стала ставка на удмуртскую породу овец, которую Мелехин считает одной из наиболее интересных для региона.

Порода на грани исчезновения



Удмуртская порода формировалась с 1950 по 2005 год при участии большого числа учёных, работников хозяйств и специалистов.

В 2004 году на Всероссийской выставке племенных животных наши овцы получили четыре золотые медали из четырех возможных. В 2012 году на 14-й Всероссийской выставке племенных овец удмуртская порода получила золотую медаль за лучших баранов. По словам Мелехина, всего всевозможные награды насчитываются десятками.

Одним из мест, где сохранился генофонд удмуртских овец, стало хозяйство в деревне Бобья-Уча в Малопургинском районе. Сейчас Алексей Мелехин консультируется с одним из создателей породы Хабибуллой Араевым и использует сохранившееся поголовье для дальнейшей работы.

Источник фото: группа ВКонтакте «Удмуртские овцы». Хабибулла Араев и Алексей Мелехин

По оценке Алексея, овец удмуртской породы в республике осталось около 300, что говорит о нахождении её на грани вымирания. Поэтому одна из главных задач — сохранить имеющийся генофонд, увеличить поголовье и одновременно не потерять характеристики породы.

При этом Мелехин считает, что местные овцы интересны не только как объект сохранения. Их характеристики позволяют рассматривать породу как перспективную для современного сельского хозяйства.

Один из ключевых показателей — прирост массы. По словам фермера, на его хозяйстве отдельные животные показывали привесы в 200-250 граммов в сутки. Такие результаты даже вызывали недоверие у людей, поскольку многие привыкли считать более продуктивными современные импортные мясные породы.

От баранины до удмуртской шерсти





Источник фото: группа ВКонтакте «Удмуртские овцы».

В советское время большое значение имела шерсть, однако сейчас основной акцент в овцеводстве сместился в сторону производства мяса. Мелехин отмечает, что удмуртские овцы при этом не уступают по мясным показателям некоторым популярным породам.

Есть у местных животных и другое преимущество — приспособленность к климату. Овцы практически круглый год находятся на улице и нормально переносят как сильные морозы, так и летнюю жару. Именно поэтому Мелехин делает ставку на пастбищное содержание.

Не менее интересной частью проекта стала шерсть. По словам предпринимателя, сейчас из Удмуртии её отправляют даже в Ставропольский край, где сосредоточена значительная часть российского овцеводства. Там существует спрос на сырьё, в том числе со стороны прядильщиков.

«Как у нас бабушки всегда говорили: «Не держи овец в тепле, у них будет плохая шерсть», — вспоминает Мелехин. По его словам, суровый удмуртский климат помогает формировать характеристики удмуртской шерсти.

Ферма будущего





Одновременно с развитием поголовья Мелехин экспериментирует с тем, как сделать крупное овцеводческое хозяйство менее зависимым от человеческого труда.

На ферме используют электропастухов, GPS-трекеры и камеры. Последние могут анализировать происходящее с помощью технологий искусственного интеллекта и сообщать о нештатных ситуациях. Беспилотники в перспективе также рассматриваются как инструмент для наблюдения за пастбищами и защиты животных.

Источник фото: группа ВКонтакте «Удмуртские овцы».

Логика фермера проста: животное должно жить максимально близко к естественным условиям, а человек - контролировать систему с помощью технологий.

«Это как раз технологии будущего, потому что я считаю, что работать должны не люди, работать должна природа и технология», — объясняет Мелехин.

По его оценке, такой подход позволит одной семье обслуживать стадо в несколько сотен голов. При этом технологии решают не только проблему нехватки работников, но и позволяют контролировать безопасность животных.

Сейчас Мелехин вместе с партнёрами адаптирует разработанную на собственной ферме технологию для более крупного производства. В её основе — экстенсивное овцеводство, автоматизация, механизация, цифровизация и элементы искусственного интеллекта.

«Сначала ты работаешь на зачётку»





Пока ферма не стала для семьи основным источником дохода. По словам Мелехина, первые годы были посвящены, прежде всего, созданию и проверке технологии.

«Сначала ты работаешь на зачётку, потом она работает на тебя», — сравнивает предприниматель.

За пять лет он несколько раз перестраивал овчарни и только сейчас, по его словам, определился с оптимальной моделью хозяйства. Следующий этап — масштабирование уже проверенной системы.

Сам Мелехин называет себя одновременно учёным и предпринимателем. Он является одним из победителей одного из потоков бизнес-акселератора в Удмуртии, а в этом году стал победителем первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК». Алексей рассматривает сельское хозяйство как полноценный бизнес-проект, где сначала требуется создать рабочий прототип, а затем его масштабировать.

Город не пришлось бросать





Источник фото: группа ВКонтакте «Удмуртские овцы».

Полностью переезжать из города семья также не стала. Мелехин считает, что для жизни с детьми деревня и город могут дополнять друг друга. Семья живёт в деревне, но сохраняет жильё в городе. Алексей ежедневно возит детей в детский сад в Глазов.

Он говорит, что такой формат позволяет пользоваться городской инфраструктурой и одновременно проводить большую часть времени на ферме. При этом сам Мелехин признаётся, что долго находиться в городе ему неинтересно.

Ферму он не воспринимает как обязательное семейное наследство. Предприниматель не планирует заранее определять судьбу своих детей и хочет, чтобы они сами решили, связывать ли свою жизнь с сельским хозяйством.

Для него важнее передать им не готовый бизнес, а отношение к деревне и животным.

«Если боитесь — не переезжайте»





Тем, кто мечтает бросить городскую жизнь и перебраться в деревню, Мелехин советует не принимать решение на эмоциях.

По его словам, деревенская жизнь - это не романтический отдых и не бесконечный труд ради результата. Это образ жизни, к которому приходится постепенно привыкать.

Он советует не обрывать связь с городом, не пытаться сразу взяться за всё, а двигаться постепенно. Главное, считает фермер, чтобы выбранный путь приносил удовольствие.

«Надо просто верить, что всё получится. Только так», — говорит Мелехин.

А ещё он предлагает иначе посмотреть на саму землю. Если участок зарос травой, это не означает, что он пустует: под ногами продолжается своя экосистема. Поэтому возвращение в деревню, по его мнению, не обязательно должно начинаться с попытки превратить каждый метр земли в производственную площадку.

История фермы Мелехиных в итоге оказалась не только про овец. Начавшись с домика в деревне, она постепенно превратилась в пример, каким может быть современное сельское хозяйство. Здесь традиционная порода соседствует с GPS-трекерами, искусственным интеллектом и беспилотниками, а семейная ферма становится площадкой для развития удмуртского производства.