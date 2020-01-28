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Эволюция человека продолжается

13:10, 28 января, 2020
13:10, 28 января, 2020
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#бизнес\n#наука\n#Ижевск\n#реклама\n#КОМОССТРОЙ
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Учёный и просветитель Александр Марков рассказал в Ижевске о новейших достижениях в области изучения эволюции человека.

Александр Марков занимается изучением эволюции человека на протяжении многих лет. С 2014 года руководит кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ. Его лекция в «Русском доме» была целиком посвящена тому, что ученые смогли выяснить о человеке и его изменчивости в ушедшем 2019 году.

Ученый рассказал о том, каким образом наука находит «новых» предков современного человека. Их становится больше, и сами они становятся разнообразнее. Например, оказалось, что ископаемые «хоббиты» – один из видов древних людей, отличающихся низким ростом, с островов в Тихом океане – это отдельный вид человека, а не предок современного. Александр Марков поделился и новыми теориями о том, почему мозг сапиенсов эволюционировал иначе, чем у других Homo. Объяснил, почему и каким образом размер окружности головы все же влияет на уровень образования и успешности человека. По данным современных исследований, озвученных Марковым, склонность к анорексии, тревоге и биполярному расстройству положительно коррелирует с показателями интеллекта, способностью обучаться и заниматься творчеством.

Александр Марков рассказал, как гены неандертальцев помогли нашему мозгу стать таким, какой он есть, и как работал естественный отбор человека на генетическом уровне. Особенное место в лекции заняла проблема того, что отбор в доиндустриальном обществе и сейчас работают по-разному. Марков считает, что на протяжении 2 миллионов лет человек и его предки находились под воздействием некоего неизвестного фактора, который постоянно приводил к усложнению мозга и, как следствие, когнитивных функций, то есть памяти и мышления. Но сейчас, в наши дни, этот механизм сломался.

Ранее более умный, образованный, развитой человек оказывался более успешным в эволюционном плане, оставляя больше потомства, потому что мог позаботиться о себе и о детях. Более того, особи, неспособные к интеллектуальному развитию, оставляли меньше потомков в силу того, что и сами быстрее погибали, и не могли уберечь детей от гибели. Это, как ни странно, приводило к позитивному отбору в популяции.

Все сломалось, когда началось внедрение социальных стандартов. Общедоступные образование, медицина и победа над голодом позволили остаться в живых тем, кто был бы неспособен выжить раньше. В итоге их процент в популяции человека растет. Более того, сейчас люди, способные к интеллектуальному развитию, оставляют потомков меньше, так как планируют семью и откладывают рождение детей. И их процент в популяции падает. Все это негативно влияет на отбор в человеческой популяции.

Александр Марков – лауреат премии «Просветитель» и премии «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в категории «Популяризатор года». Он автор 130 научных и научно-популярных работ. Большая удача, что сразу после лекции в Перми организаторы ижевского лектория смогли привезти его в Ижевск. Говорят, что Марков практически не читает лекций за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Неоценимую помощь в этом успехе оказала компания КОМОССТРОЙ®, благодаря поддержке которой в Ижевске стали возможны бесплатные лекции ведущих научно-популярных лекторов страны.

Ранее с не меньшим успехом в «Русском доме» прошла лекция астронома Владимира Сурдина «Тёмная сторона Вселенной: что мы о ней знаем, а о чём лишь догадываемся?». Научно-популярные лекции в Ижевске читали и другие известные российские просветители. Так, Александр Соколов рассказал о примитивных технологиях древних людей, позволивших построить пирамиду Хеопса. Александр Панчин прочел лекцию о генетике и ее возможностях на современном этапе. Станислав Дробышевский рассказал об эволюции на примере того, как крупные кошки и мелкие грызуны древних африканских саванн сформировали повадки и образ современного человека.

Благодаря сотрудничеству с компанией КОМОССТРОЙ® у лектория «Просветильник» обширные планы. Организаторы лекций надеются привлечь Михаила Гельфанда, биоинформатика. Не путать с «биоэнергетиком» или еще каким-нибудь «экстрасенсом». Биоинформатика пытается описать процессы, происходящие на клеточном уровне, с помощью математики и использовать для этого методы компьютерного моделирования и прогнозирования. Кроме того, Гельфанд интересен еще и тем, что он один из основателей сообщества «Диссернет» и, возможно, самый известный борец с плагиатом и купленными диссертационными работами. Его лекция может состояться уже в феврале 2020 года.

13:10, 28 января, 2020
136
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#бизнес\n#наука\n#Ижевск\n#реклама\n#КОМОССТРОЙ

 

 

 


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