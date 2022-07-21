Введение ограничения было обусловлено ухудшением экономической ситуации в стране из-за начала специальной военной операции на Украине и последовавшими за этим новыми пакетами антироссийских санкций со стороны стран Запада. По мнению крупных энергокомпаний, экономика «устаканилась» и послабления необходимо пересмотреть. С письмом в адрес Мишустина ознакомились «Известия».

Возможен кризис

К главе российского правительства обратились крупнейшие энергогенерирующие компании: «Т Плюс» «Газпромэнергохолдинг», СГК, «Квадра», «Евросибэнерго» и «Интер РАО». В письме говорится о возможном обострении кризиса неплатежей за коммунальные услуги, сокращение которых на фоне введённого моратория может сказаться на подготовке городов к предстоящему отопительному сезону. Недоимка средств, по мнению энергетиков, отразится также на плановых ремонтах теплосетей, закупке топлива и инвестиционных проектах.

В письме энергокомпании отмечают, что платёжная дисциплина снизилась до уровня пандемийного 2020 года. А введенный мораторий влечет риски массового нарушения обязательств потребителями.

По словам директора по работе с дебиторской задолженностью Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольги Гроховой, в Удмуртии за первое полугодие 2022 года в суд было направлено 1 109 исков в отношении юридических лиц на общую сумму задолженности в 304,6 млн рублей. При этом компании-должники в рамках принудительного взыскания выплатили лишь 10% от необходимой суммы — 31,1 млн рублей.

«Есть категория должников, которая до введения ограничений производила оплату за потребленные ресурсы только после обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом. В связи с введением моратория количество должников-юрлиц увеличилось. Поскольку ситуация в целом по стране стабилизировалась, считаю необходимым в ближайшее время снять ограничительные меры во избежание неблагоприятных последствий для ресурсоснабжающих организаций, в том числе для успешного прохождения отопительного сезона», — подчеркнула Ольга Грохова.

Точки зрения

На запрос «Известий» в Минэнерго РФ сообщили, что подготовка к отопительному периоду продолжается в штатном режиме и рисков для его успешного завершения не наблюдается. При этом чиновники не видят снижения уровня платежей.

Бизнес в этом с властью не согласен. Так, Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний приводит такие цифры: должникам за электричество предъявлены иски на общую сумму около 35 млрд рублей. За второй квартал 2022 года энергетики получили лишь 3 млрд рублей.

«В Удмуртии общая просроченная задолженность по юридическим лицам на 1 июля 2022 года превысила 1,1 млрд рублей. Наибольший размер долгов приходится на управляющие компании, ТСЖ, жилкооперативы и предприятия ЖКХ — 300 млн рублей, а также на промышленные предприятия — 177 млн рублей», — сказала Ольга Горохова.

В «Совете рынка» отметили, что неплатежи в отраслях топливно-энергетического комплекса по итогам 2022 года могут вырасти до 65 млрд рублей.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Илья Долматов считает, что вопрос об отмене моратория на банкротство юрлиц и граждан стал актуален.

«Мораторий на банкротство стал исключительной временной мерой в момент введения широкомасштабных антироссийских санкций. Ситуация во многом стабилизировалась, поэтому вопрос об отмене моратория на банкротство актуален. А принятые правительством различные меры поддержки экономики как раз пройдут проверку на дальнейшую нормализацию работы предприятий», — сказал Илья Долматов.