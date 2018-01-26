В середине января в Перми произошло ЧП — двое 15-летних юношей напали с ножом на младших ребят в одной из школ. Через несколько дней в Улан-Удэ девятиклассник ранил четырёх человек, ворвавшись в школу с топором. Позже советник директора Росгвардии Александр Хинштейн предложил правительству России ужесточить требования к работе частных охранных предприятий. По его мнению, сотрудники охраны школ должны иметь опыт работы, лицензию на охранные услуги и подписанное соглашение о совместной работе с полицией и Росгвардией. Из чего же состоит формирование безопасной среды в школах Ижевска - выяснил корреспондент информационного агентства «Сусанин».

Техническая составляющая

Говоря об уровне безопасности, в первую очередь имеют в виду её физическую составляющую — служба охраны, видеокамеры, системы электронного реагирования. Начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова заверила, что контроль над мерами безопасности в городских школах ежедневен. Каждый рабочий день каждого директора начинается с обхода территорий. Проверяется работоспособность постов охраны, всех систем видеонаблюдения, состояния ограждений вокруг школы. «Могу сказать, что в круглосуточном режиме ведётся охрана каждой образовательной организации», — отметила Светлана Петрова.

По ее словам, задача соответствующего устройства мер безопасности ежегодно прорабатывается в рамках подготовки школ к началу учебного года. При этом есть нюанс с «живыми» охранниками. Дело в том, что по закону физическая охрана всех школ осуществляется штатными вахтёрами и сторожами. Если же у родителей есть желание усилить охранно-пропускной режим, то они выходят с предложением о заключении договора между школой и частным охранным предприятием (ЧОП). Здесь оплата труда этих сотрудников идёт за счёт родителей.

Светлана Петрова уточнила, что на сегодняшний день практически в каждой второй школе Ижевска заключён договор с ЧОП. В 78% школ Ижевска есть система видеонаблюдения как наружного, так и внутреннего. Практически в каждой третьей школе есть системы ограждений в рамках программы предотвращения террористической угрозы. Все кнопки тревожной сигнализации находятся в рабочем состоянии. Каждая вторая школа Ижевска оборудована турникетами с электронно-пропускным режимом.

«У нас есть «дорожная карта», по которой каждый год количество школ, переходящих на такую пропускную систему, увеличивается. Также в рамках программы «Антитеррор» запрещена парковка любых автомобилей (на территории школы — прим. ред.), кроме тех, на которых детей привозят в школу», — сказала начальник управления образования. Что же необходимо для достижения стопроцентного уровня технической безопасности? Вопрос в деньгах. По оценке Светланы Петровой, для оборудования турникетами необходимо практически 2 млн рублей на все оставшиеся школы. Это зависит уже от родителей, так как установка этого оборудования осуществляется за счёт внебюджетных средств. Примерная стоимость одного турникета — 120 000 рублей.

Поступок пермских ребят подпадает под тему «Антитеррора», ведь террористы — это не только ИГ (запрещённая в России организация), но и любые субъекты, совершающие акты незаконного вмешательства. В октябре 2017 года правительство России утвердило требования к антитеррористической защищённости объектов министерства образования. Документ регулирует требования к оснащению школ и других образовательных организаций системами безопасности, а также мероприятиям по подготовке сотрудников к актам несанкционированного доступа на территорию учебного заведения.

Комментируя ситуацию агентству «Сусанин», выпускающий редактор информационно-аналитического журнала рынка систем безопасности RUБЕЖ (Москва) Станислав Тарасов выразил уверенность, что далеко не все школы соответствуют установленным требованиям: «В соответствии с постановлением, школы должны оснащаться системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией. Обеспечивают охрану подобных объектов ЧОПы или подразделения ведомственной охраны. Законодатель отводит на приведение безопасности в нормативное состояние около года. В то же время понятно, что школы и местные власти не найдут в своём бюджете средства на дооснащение и оплату охранных услуг моментально. Поэтому стоит прогнозировать определённый уровень соответствия требованиям только к концу 2018 года».

Столичный эксперт, рассматривая пермскую трагедию, выделяет следующие пункты. Во-первых, налицо нарушение пропускного режима. По разным версиям, один из злоумышленников прошёл в школу по старому пропуску или просто по записи. Нынешний уровень развития систем контроля доступа позволяет удалять учётные записи автоматически, если человек выбыл из штата или был отчислен из учебного заведения. Если охрана пропускает посторонних лиц по записи, то необходимо их сопровождение. Кроме того, сейчас разработаны и применяются рамки и металлодетекторы, способные не только определить, что человек несёт с собой нож, но и показать область тела, где запрещённая вещь находится. Во-вторых, сообщение на пост дежурного охранника пришло от самих школьников. Видеонаблюдение могло бы ускорить реагирование.

«Много общаюсь с экспертами сферы безопасности и силовых ведомств, и любой из них скажет, что обеспечить 100% уровень защищённости объекта невозможно. Однако это не значит, что к такому уровню не нужно стремиться», — подытожил Станислав Тарасов.

Трудный возраст?

Если вспомнить, что «профилактика — лучшее лечение», то важным фактором при оценке подобных «голливудских» событий является не только внимание к тревожным кнопкам. Что-то же заставляет подростка совершить противоправный поступок. И дело тут не в пресловутых «группах смерти» в соцсетях.

Ответить на вопросы редакции ИА «Сусанин» о выявлении подобных «преступников» заранее и об обеспечении профилактики подобных ЧП педколлективами согласилась педагог-психолог МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» Ижевска, руководитель городского методического объединения педагогов-психологов Вера Стешенкова:

«На данный момент система психологических служб работает таким образом, что ребёнок так называемой группы риска состоит на индивидуальном учёте социального педагога или психолога. Но, к сожалению, по закону данные специалисты не имеют право работать с ребёнком без согласия родителя или опекуна. Для выявления группы риска существует специальная система профилактики».

Также психолог отметила, что в ижевских школах проводится наблюдение за детьми с самого поступления: успеваемость, отношения со сверстниками, ситуация в семье, поведенческие и личностные особенности. Родителям важно интересоваться ребёнком, сохранять доверительные отношения, особенно в подростковом возрасте, иметь общие интересы. Дети группы риска часто выходят из неблагополучных семей, либо из тех, где есть конфликт с родителями.

Говоря о системе профилактики в учебных заведениях, Вера Стешенкова рассказала, что «это и диагностика, и наблюдение, и беседы с детьми. При необходимости — тренинги и индивидуальная работа с детьми, лекции с родителями. Некоторым из них некогда или просто не хочется заниматься ребёнком, а возможности школьных специалистов ограничены. Случаи, когда упущен момент и ребёнок сорвался, происходят».

Эксперт отмечает, что родителям важно знать, чем живёт ребёнок, с кем дружит, где бывает. И общаться недирективно, когда ребёнок должен отчитаться, где он был. Необходимо действительно интересоваться его жизнью с самого раннего детства. Важно понимать, что для ребёнка его проблемы самые важные, даже если родителю они кажутся пустяком.

Руководитель городского методобъединения педагогов-психологов говорит и о нехватке профильных сотрудников в самих школах. Так, по методическими рекомендациям на 500 детей в школе должен быть хотя бы один психолог, но по факту в школах бывает и по 1 500 учеников, а психолог всё равно один.

Надежда на лучшее

В русле произошедших событий Государственная Дума предложила сделать обязательным профессиональный стандарт для охранников. Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что российские школы для охраны должны нанимать сотрудников ЧОПов, способных отразить атаку вооруженных подростков и взрослых, и неукоснительно соблюдать профстандарт работника по обеспечению охраны образовательных организаций, принятый министерством труда в 2015 году.

В поиске выхода из любой проблемной ситуации необходим комплексный подход. Поэтому при формировании безопасной среды в школах важны все составляющие. Это и обеспечение учебного заведения актуальными техническими средствами безопасности, и сохранение психологически комфортных условий обучения в школьных помещениях.