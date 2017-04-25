Предприятия Удмуртии посетили Ульяновскую область с бизнес-миссией. Организатором деловых встреч представителей удмуртского бизнеса с компаниями и органами власти Ульяновской области стал Центр поддержки предпринимательства при участии Министерства экономики Удмуртской Республики.

Регион представляли 9 компаний: «Научно-Производственное Объединение «Гидросистемы» презентовало свои испытательные стенды, «НовоСвет» и «Холод-Сервис» - светодиодные светильники, «Элпа» – различные марки эластичного поролона и товаров из него, «ССГ - УРАЛ» - услуги по привлечению персонала, «Мясной дом» - мясные полуфабрикаты, полиграфическая компания «Парадигма» - картонную упаковку, «Итом-прогресс» - нефтепромысловое оборудование, «Вита-пласт» - уплотнители, изделия для шумоизоляции и утепления из изолона.





Два дня – 19 и 20 апреля – были насыщены встречами в формате B2B в Димитровграде и Ульяновске. За это время бизнес-сообщество Удмуртии посетило ряд крупных предприятий. Среди них Ульяновский автозавод – производитель полноприводных автомобилей внедорожников, лёгких грузовиков и микроавтобусов. Он ежегодно поставляет около 48 тыс. автомобилей не только на российский, но и на международный рынок. Попасть в панель поставщиков УАЗа непросто, тем не менее члены делегации Удмуртии достойно представили продукцию и вызвали интерес у представителей автозавода. Еще одна важная встреча – с руководством авиастроительной корпорации «Авиастар-СП». Это крупнейший российский завод, выпускающий авиационную технику. Он производит транспортные самолеты Ил-76МД-90А, пассажирские и грузовые самолеты семейства Ту-204. Здесь же частично собираются самолеты семейства Sukhoi Superjet 100. Завод очень требовательно подходит к отбору поставщиков, однако по итогам встречи руководство «Авиастар-СП» отметило, что предложения некоторых удмуртских компаний их действительно заинтересовали.

С ижевскими светодиодными светильниками для ЖКХ, уличного и промышленного освещения познакомились муниципальное предприятие «Ульяновская городская электросеть» и управляющие компании города. Кроме того, представители компаний «НовоСвет» и «Холод-Сервис» приняли участие в совещании в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, посвященном уличному освещению Ульяновской области.





Упаковкой из Удмуртии заинтересовалась одна из кондитерских фабрик Ульяновска и компания, занимающаяся выпуском запасных частей для автомобилей «ГАЗ» и «УАЗ». Продуктивно прошли и встречи с региональной ассоциацией мебельщиков. Предприятия этого сектора оценили поролон, производимый в Ижевске.

Жители Ульяновской области в ближайшее время смогут познакомиться с продуктами из Удмуртии. Мясные полуфабрикаты из республики будут поставлять на оптовые базы области.

«Вернулись в Ижевск в пятницу, только сошли с поезда и уже получили первую заявку. В понедельник отгрузили нашу продукцию в Ульяновскую область», - рассказала владелица «Мясного дома» Ангелина Щипицына.

Она отметила, что благодаря организаторам удалось установить новые контакты. Бизнесвумен намерена участвовать и в других поездках, организованных Центром поддержки предпринимательства.

Отметим, что бизнес-миссия в Ульяновск, не была привязана к каким-либо крупным выставкам и форумам. Однако это не повлияло на насыщенность программы. Участники поездки провели профильные встречи, которые в будущем могут перерасти в взаимовыгодное сотрудничество.





«Ульяновская область была выбрана не случайно, - отмечает Михаил Тумин, заместитель министра экономики Удмуртской Республики. Развитие экономических связей с регионами Приволжского Федерального округа является приоритетным. В Ульяновской области сконцентрированы крупные производственные площадки, и мы хотим выстроить взаимовыгодное сотрудничество с ними. Наши предприниматели смогли заинтересовать своими предложениями коллег из Ульяновской области – это факт!

Мы обменялись опытом реализации государственной поддержки малого и среднего бизнеса в наших регионах с министром развития конкуренции и экономики Ульяновской области Алмазом Хакимовым и Председателем правления Фонда «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» Русланом Гайнетдиновым».

Бизнес-миссии позволяют предприятиям Удмуртии расширить рынки сбыта, найти новых покупателей и поставщиков.

«Хочется сказать слова благодарности организаторам за эту бизнес-миссию. Важно, что это не просто поездка, а встреча с потенциальными партнерами. Чувствовалась слаженная работа представителей Центра поддержки предпринимательства и принимающей стороны. То, что мы хотели - получилось. Организаторы приложили максимум усилий чтобы представители компаний не просто съездили и посмотрели, а были конкретные деловые контакты», - поделился итогами визита в Ульяновск руководитель проекта компании «Парадигма» Сергей Тарасов.

В этом году Центр поддержки предпринимательства планирует еще две бизнес-миссии. В середине июля состоится поездка в Екатеринбург. Ее приурочат к международной промышленной выставке «Иннопром». В прошлом году ее посетили 48 тыс. человек, 40 иностранных делегаций. В сентябре делегация республики отправится в Уфу в рамках форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Годом ранее в работе международного форума приняли участие 1300 делегатов из 16 стран и 34 регионов России.

Дополнительную информацию о предстоящих мероприятиях Центра поддержки предпринимательства можно получить на сайте www.cpp.udbiz.ru или по тел. (3412) 655-827.



