Башня главного корпуса оружейного завода до недавнего времени считалась главным символом Ижевска. Памятник истории федерального значения загорелся в начале июля. Во время пожара обрушилась триумфальная колонна. Объект находится в федеральной собственности, Удмуртия неоднократно предлагала его предпринимателям в качестве инвестиционной и туристической площадки. Однако из-за высоких затрат на ремонт проект поиска «хозяина» для башни пока так и остался не реализован. У республиканских властей денег на восстановление памятника истории нет.

Что делать с башней, лишившейся шпиля, обсуждали активные горожане. 10 июля в Генеральском доме собралась инициативная группа, которой небезразлична судьба недавно разрушенного символа города – башни завода «Ижмаш».

Организатором собрания группы был директор Гуманитарного лицея Ижевска Михаил Черемных. Он озвучил три популярные версии дальнейшей судьбы памятника культурного наследия:

- нужно убрать мусор, законсервировать вход и забыть;

- необходимо собрать деньги с неравнодушных горожан, чтобы своими силами восстановить башню;

- стоит потребовать у федеральных властей восстановления памятника.

Пожар на башне Ижмаша Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-03.

Не башня, а халтура

Сторонники первого варианта решения проблемы считают, что башня уже была муляжом, который «халтурно» отремонтировали в 1967 году. Почетный гражданин Ижевска, краевед Евгений Шумилов рассказал, что он поднимался на крышу здания и видел ее вблизи. Так как памятник был отреставрирован в советское время, с него исчезли барельефы с изображением короны. Он предложил собранию не жалеть об утрате «муляжа».

«Надо делать другую, с истинными пропорциями, сажать на нее орла. И надо восстанавливать арматуру. <…> Действительно, что можно сделать - это к юбилею Калашникова (легендарному оружейнику Михаилу Тимофеевичу 10 ноября 2019 года исполнилось бы 100 лет – Прим.ред.) восстановить силуэт башни, а сейчас все остальное заварить, запаковать – вот это реально», - предложил путь решения проблемы Шумилов.

Кстати, ранее Евгений Шумилов заявил, что потеря башни – это большая трагедия для города. «Мы утратили главный державный символ оборонной, военной мощности Российской Империи», - сказал историк «Сусанину».

Ижевск больше не оружейная столица России

С ним согласен и главный редактор «Деловой репутации» Александр Бадица, долгое время проработавший на «Ижмаше». Он заявил, что речь о реставрации памятника может идти только в том случае, если большинство горожан «считают сейчас Ижевск оружейной столицей», что, по мнению Александра, уже давно не так.

К примеру, 10 июня раньше отмечался День закладки оружейной конторы. Этот праздник любили в Ижевске больше, чем даже День города, который следовал за ним.

«Сейчас 10 июня – это День двора. Если нас это устраивает, что мы хотим от этой башни? <…> У нас новые цели, стремления, вызовы и точки роста. Законсервируйте и оставьте», - заявил Бадица.

По его мнению, только в том случае, если Ижевску интересно сохранить себя как оружейную столицу России, можно вести разговор о реставрации. В противном случае, есть отрасли, куда также необходимы крупные инвестиции.





Создание фонда

На встрече группы присутствовал председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин. Политик напомнил собравшимся, что башня является федеральной собственностью, а значит, можно привлекать федеральные ресурсы. Спикер муниципального парламента предложил опираться на войну 1812 года (завод занимался поставками оружия для армии – прим. ред), тем самым привязать памятник к событию российского масштаба. Также Гарин выступил с идеей присвоить корпусу статус филиала «Эрмитажа».

Кроме того, политик отметил необходимость создания общего фонда по сохранению культурного наследия.

«Необходимо создать фонд не только по этому объекту, а фонд сохранения культурного наследия Ижевска, <…> и нам нужно будет отчитываться, чтобы каждый понимал, куда он эти деньги отправил», - выступил Олег Гарин.

Субботник

Так как башня является федеральной собственностью, за ее сохранность отвечает Росимущество. Даже попасть на территорию башни для субботника, в ходе которого добровольцы планируют убраться на территории, а также законсервировать объект и повесить замки, будет затруднительно. По словам руководителя Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрия Перевозчикова, «единственный законный путь попасть на территорию корпуса – это получение разрешения от представителя собственника Росимущества и от концерна «Калашников», который поддерживает данную территорию». Также само агентство ограничило доступ к объекту. Тем не менее, глава ведомства назвал этот вопрос «теоретически решаемым».

«Второй момент: надо понимать, в чем именно заключается субботник, какие именно работы полагаются. Потому что любые работы должны сопровождаться проектом или хотя бы планом мероприятия. Без этой бумаги доступа не будет», - заявил руководитель агентства.

Также Юрий Перевозчиков сказал, что агентство выставило предписание Росимуществу, согласно которому до 1 сентября собственник обязан ограничить доступ к территории. Если предписание выполнено не будет, то агентство подаст на Росимущество в суд.





ЮНЕСКО

Из «наполеоновских» планов, как их окрестили на собрании, наряду с созданием филиала «Эрмитажа» поступило предложение внести башню в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главной целью списка является защита и популяризация уникальных объектов.

«Это первое многоэтажное промышленное здание в Европе. Если мы подождем год-полтора, то мы можем рассчитывать не только на региональные, но и на федеральные и международные средства. Функция придет, самое главное - оставить желание», - рассказал главный редактор газеты «Удмуртская правда» Энвиль Касимов.

Из зала заметили, что корпус завода подходит под один из критериев для вхождения в ЮНЕСКО: «Объект является выдающимся примером конструкции, архитектурного или технологического ансамбля, или ландшафта, которые иллюстрируют значимый период человеческой истории».

Однако организация берет под свою ответственность только те памятники, которые сохраняет государство. Другими словами, «они не возьмут памятник, который разваливается».

Всего у ЮНЕСКО десять критериев отбора. Объект, пройдя хотя по одному из них, имеет право попасть в список.

Итоги встречи

Инициативная группа по итогам собрания создала алгоритм и определила ответственных лиц за выполнение его пунктов:

- создать координационный совет и систему конституционных мер, которые дадут доступ на объект;

- немедленно принять меры по консервации частей башней (провести субботник);

- создать общественное мнение, распространить концепцию;

- создать фонд;

- восстановить шпиль и символ города, отреставрировать памятник;

- получить финансовую поддержку от федерации;

- подготовить предварительную документацию для вступления в ЮНЕСКО или приобретения статуса филиала музея России.

К следующему собранию, которое состоится 9 августа, ответственные должны будут отчитаться о проделанной работе.

Дату организованного субботника назовут позднее.