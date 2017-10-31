Добиться успеха и уважения в культурно-театральной среде непросто. Сегодня о «Молодом Человеке» слышали если не все жители Удмуртии, то многие. Более того, в своё время театр «прогремел» на весь Советский Союз.

Официально «Молодой Человек» родился в 1991 году. Появился он на базе народного театра «Ижмехсмех» - лидера среди студенческих коллективов 70-80-х годов. Главным режиссёром с момента появления является Евгений Столов - выпускник высшего театрального института имени Бориса Щукина в Москве.

При слове «театр» у всех в голове возникают схожие образы. Но «Молодой Человек» - это игра в квадрате или игра в игре.

Актеры «проживают» на сцене как вечные, классические произведения из репертуара Чехова, Шекспира, Пушкина, Достоевского, Уайльда, Андерсена, Кассиля, так и произведения более современных авторов - Драгунской, Гладилина и других.

В труппе на сегодняшний день около 20 актеров. Большинство из них первые знания об игре в театре получили в студии «Молодого Человека». А потом уже доучивались в университете ГИТИС и в институте имени Бориса Щукина.





Лучшие на всём советском пространстве

В 70-х годах прошлого века, мало кому известный СТЭМ "Ижмехсмех" организовал фестиваль студенческих театров миниатюр.

В город стали приезжать со всех уголков огромной страны. Все знали, что в Ижевске проходит интересный фестиваль. Интересным он был хотя бы потому, что в качестве членов жюри в столицу Удмуртии регулярно стали приезжать Семён Альтов, Михаил Мишин, Виктор Биллевич. К ним прислушивались, у них учились, им верили. Постепенно "Ижмехсмех" вырос до того, что регулярно стал завоевывать на этом фестивали главные награды.

В 1981 году ЦК комсомола решил официально провести в Донецке всесоюзный фестиваль СТЭМов на приз журнала «Студенческий меридиан», одним из членов жюри которого был Михаил Жванецкий. Именно там ижевский театр и занял первое место. В 1988 году прошёл следующий фестиваль, на котором театр подтвердил статус лучшего СТЭМа страны. В 1991 году состоялся последний фестиваль Союза и «Ижмехсмех» взял новую высоту: он вошел в тройку лучших любительских театров всего советского пространства.

Загадкой остается одно – театр до сих пор не знает, какое же всё-таки место он занял в тройке лидеров.

Но вы держитесь…

В августе 1991 года "Ижмехсмех" превратился в муниципальный театр "Молодой человек". Пройдя череду фестивалей, завоевав любовь зрителя, театр стал активно участвовать в жизни города. Медленно, с большим трудом собиралась труппа. Все актеры обучались в студии театра, а потом продолжали обучение в РАТИ ГИТИС.

Нужно было идти дальше, развиваться, но как? У театра не было ни своего угла, ни юридического адреса. Пока это было возможно, труппа ютилась во дворце культуры «Интеграл». На помощь театралам пришла власть. «Глава города Юрий Тюрин понял, что это всё насквозь ижевское. Оно тут родилось и пробивается как цветок сквозь асфальт», - рассказывает главный режиссёр Евгений Столов. Артистам отдали кинотеатр «Удмуртия». «Состояние здания было совершенно непригодно для театральной деятельности», - отмечает режиссёр. Около 4 лет театр ждал средства на обустройство, но так их и не получил – пришлось вкладывать свои деньги. Потом повезло с новой администрацией города. Глава Ижевска Юрий Тюрин, увидев результаты работы коллектива и оценив энтузиазм, несмотря на сложное финансовое положение нашел возможности помочь театру.

Еще далеко не все сделано, но театр работает и зал не пустует.

Игровой театр, или Просто не такие как все

Сам по себе театр уже и есть игра. Но «Молодой Человек» видит в этом нечто большее. Это не только игра актеров, но и зрителей. «Наша задача – вставить зрителя в спектакль», - рассказывает режиссёр.

Один из самых «игровых» спектаклей - «Театр смешного человека» Фёдора Достоевского, который уже 23 года проходит с успехом. Это и спектакль, и репетиция в одном лице. Весь зал включается в процесс, кто не хочет - просто наблюдает.

Хотите стать «звездой» вечера? Добро пожаловать. Театр гарантирует стопроцентный успех у зала. Естественно, что вы не знает текст, но отбросьте все опасения показаться смешным, неуклюжим и потерпеть неудачу. «Молодой Человек» вас не оставит и гарантирует вам успех

Вижу, что дано, отношусь, как задано

Формула Станиславского, которой следует актер.

«Сначала актер должен сыграть себя, какой он сегодня, а это непросто. Многие выходят уже «в образе», а внутри у них всё равно что-то не работает», - рассказывает главный режиссёр. Только после «себя» артист может играть роль. Тут должно возникнуть «переодевание». Задача режиссера – чтобы актер научился это делать со своим организмом.

«Не нужно гнать форму, надо чувствовать – это и есть русский театр», - отметил Евгений Столов.

Мы все – коллеги

"Задача режиссера - дать актерам хорошее основание. Как со зданием: должен быть крепкий фундамент, несущие стены, крыша, а только потом туда добавляется электричество, газ, интерьер и так далее. И добавляет это актер», - отмечает главный режиссёр. «У каждого человека есть талант, просто он, как полезное ископаемое, находится на разной глубине. Режиссер должен помочь достать его и научить им пользоваться", -добавил Евгений Столов.

25 лет на 27 году жизни

Официально театр родился в 1991 году.

24 октября «Молодой Человек» отметил 25-летний юбилей на 27-м году жизни. Вот такие странности, но именно они помогли уйти от официоза. Юбилей прошёл тепло и весело, в нестандартной форме – без жарких речей, присущих такому празднику. Во всяком случае, руководители города и министр культуры Удмуртии чувствовали себя не официальными лицами, а желанными гостями. На день рождения приехал Семён Альтов, давний знакомый театра ещё с любительских времён. Также на юбилее выступили актеры «Молодого Человека», гости из муниципального хора, ансамбль «Душа», рок-ансамбль «Трали-Вали».