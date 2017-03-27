Экономическая нестабильность заставляет ижевчан задуматься о сбережениях на «чёрный день», на пенсию, на образование детей и др. В связи с этим растёт интерес к финансовому планированию, контролю над расходами, долгосрочному и среднесрочному инвестированию с регулярным получением дохода. Безусловный плюс в том, что способов инвестирования сейчас множество. Минус же заключается в том, что многие из привычных инструментов уже не так эффективны, как раньше.

Специалисты рекомендуют при выборе способов инвестирования обращать внимание на несколько факторов, таких как ликвидность (возможность быстро по рыночной цене продать актив), доходность и безопасность. А одним из важнейших принципов инвестирования называют диверсификацию — говоря простым языком, покупку разнообразных активов. Например, если держать сбережения в нескольких валютах, то девальвация одной из них не станет катастрофой — вероятный рост остальных снизит негативный эффект. Падение курса рубля и рост курса доллара наглядно продемонстрировали важность этого принципа.

Одними из самых популярных способов инвестирования традиционно являются: недвижимость, вклады в банках, валюта, ценные бумаги, физическое золото или изделия из драгоценных металлов, предметы искусства. Но в разные экономические периоды интерес к этим инструментам распределяется по-разному.

Например, ещё недавно спросом пользовались депозиты, недвижимость, валюта. Объясняется это очень просто. Банки предлагали существенные процентные ставки по вкладам, стоимость недвижимости росла быстрыми темпами, как и размер арендной платы, доллар и евро планомерно укреплялись. Но сейчас ситуация изменилась.

Цены на недвижимость продолжат падать, ставки по депозитам снижаются и в среднем не превышают 7%*, кроме того, продолжается отзыв лицензий у банков, нестабильность крупнейших экономик влечёт за собой нестабильность курсов мировых валют. Физическое золото и предметы искусства сложно быстро продать по рыночной цене.

В связи с вышеперечисленными факторами многие частные инвесторы обратили внимание на фондовый рынок. Его инструменты ликвидны и способны приносить потенциально неограниченный доход. Однако есть и минусы, особенно критичные для начинающих инвесторов — чем выше доходность инструмента, тем выше риск получить убыток. К тому же, порой непросто выбрать подходящие активы из существующего разнообразия.

Для выбора наиболее подходящих инструментов следует воспользоваться помощью профессионалов. 30 марта Ижевск посетит известный российский экономист Сергей Хестанов, он выступит на конференции «Грамотные инвестиции в 2017 году». Организатор мероприятия — «Открытие Брокер», одна из ведущих российских инвестиционных компаний.

Экономист остановится на факторах, влияющих на экономическую ситуацию в стране, курс рубля и финансовую политику государства, на рациональных инвестиционных стратегиях в текущих условиях, на сравнении различных способов вложения денег. В частности, он расскажет об основных мировых валютах, рынках недвижимости и ценных бумаг как одних из самых популярных способов инвестирования после банковских депозитов. В свою очередь, личный брокер «Открытие Брокер» в Ижевске Егор Ростовцев расскажет гостям мероприятия об интересных для вложения денег отраслях и инструментах (российских и зарубежных), представит универсальный подход к формированию инвестиционного портфеля, перечислит сервисы, которые могут стать источником новых идей для размещения капитала.

На кофе-брейке после конференции участники смогут пообщаться с экспертами в неформальной обстановке, задать вопросы, касающиеся индивидуального финансового плана и оптимальных инвестиционных стратегий.

Конференция состоится 30 марта 2017 года в конференц-зале «Лондон» гостиницы Park Inn by Radisson Izhevsk по адресу: ул. Бородина, 25. Начало в 19:00. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на странице мероприятия.

* Прогноз по рынку недвижимости на период 2017-2021 гг. – http://www.irn.ru/articles/39607.html. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях до 1 года, включая «до востребования» на январь 2017 года составили 6,50% – http://www.cbr.ru/statistics/b_sector/deposits_17.xlsx («Сведения по вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях, долларах США и евро» в целом по РФ).

Организатор – АО «Открытие Брокер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия). Не является образовательной деятельностью. Проведение семинара не сопровождается выдачей документа об образовании и/или квалификации.