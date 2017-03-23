Ижевск. Удмуртия. С марта этого года в столицу нашей Удмуртии пришло Love Radio. В эфире новой радиостанции каждый может выбрать программу на свой вкус: мужское утреннее шоу «Красавцы» с Денисом Курочкиным и Александром Соловьевым, вечерний подкаст «Пара напрокат» с Кристиной Граник и Максимом Приваловым, программы «Love Power» ,«Love Replay» и «Big Love 20» с обзорами лучших музыкальных композиций России и мира.

Специально для ижевских слушателей с понедельника по пятницу с 13.00 до 14.00 выходит в эфир программа «Big Love Message» с Дмитрием Авериным и Александрой Ласкиной. В это время каждый желающий в нашем городе может передать приветы и поздравления своим родным, друзьям и знакомым, принять участие в розыгрыше призов. Помимо этого, ежедневно на волне 97.8 FM звучат выпуски новостей с самой актуальной информацией о событиях, происходящих в столице Удмуртии. Каждый час слушателям предлагается свежий прогноз погоды.

Уже в первые дни вещания Love Radio в Ижевске обрело огромное количество почитателей. Они активно звонят в прямой эфир, делятся своими впечатлениями и позитивными эмоциями.

Каждый будний день в течение марта и апреля в официальной группе Love Radio в Ижевске «Вконтакте» проходят розыгрыши призов от многочисленных спонсоров. Самые активные слушатели уже стали обладателями наборов косметики, предметов мебели, подарочных сертификатов на услуги салонов красоты, spa-салонов, частных медицинских клиник, бутиков модной одежды, туристических компаний и других партнеров Love radio. Одна из слушательниц выиграла бесплатный курс обучения вождению в автошколе. И это только начало! Вереди много интересных событий в эфире радиостанции Твоей мечты – Love radio в Ижевске!

Более подробную информацию о событиях, конкурсах и эфирах можно найти в официальных группах Love Radio в Ижевске:

- «Вконтакте» - https://vk.com/loveradioizh

- «Facebook» - https://www.facebook.com/LOVERADIOIZH/

- «Instagram» - https://www.instagram.com/loveradioizh/

Телефон прямого эфира 721-724. Также можно отправить сообщение на СМС-портал: «LOVE», текст и короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону 8 (3412) 77-01-17. Наши менеджеры не только познакомят вас с демократичными и адекватными ценами на рекламные услуги, но и подготовят эксклюзивные предложения, которые возможны только на Love radio в Ижевске, 97.8 FM.

Спонсор запуска #LoveRadio в Ижевске: сеть супермаркетов SPAR

Адреса магазинов:

«Eurospar»:

9е Января 219а

«Spar»:

Зои Космодемьянской 8а

Орджоникидзе, 53

БЦ "Форум" Ленина, 21

Пушкинская, 157

Удмуртская, 212

ТЦ "Омега" 10 лет октября, 32

ТЦ "Сигма" пер. Широкий, 53

Молодежная, 101