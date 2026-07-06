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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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10 изобретений родом из Удмуртии

16:43, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
10 изобретений родом из Удмуртии
16:43, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#изобретение\n#Ижевский автозавод\n#ижевское оружие
Источник фото: ИИ
0

За пределами Удмуртии нашу республику знают как родину легендарного оружия и мотоциклов. Однако УР подарила стране и миру гораздо больше. «Сусанин» собрал десять изобретений и технологий, которые появились в Удмуртии или были разработаны её уроженцами.

1. Солнечный свет вместо электричества

Источник фото: Всероссийское Общество Изобретателей и Рационализаторов
Источник фото: Всероссийское Общество Изобретателей и Рационализаторов

Изобретатель и член Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Алексей Стерхов разработал систему естественного освещения помещений. Она позволяет направлять солнечный свет внутрь зданий при помощи специальных световодов. Такая технология помогает сократить расход электроэнергии на освещение производственных и общественных помещений. На основе собственных патентов инженер создал предприятие, выпускающее эти системы.

2. Первые российские двухкамерные кардиостимуляторы

Первые в России двухкамерные электрокардиостимуляторы (ЭКС) создали на Ижевском механическом заводе. Одними из первых таких разработок стали модели «Байкал-DDD» и «Байкал-DC». Их запустили в производство в 2007 году. У двухкамерного стимулятора, в отличие от однокамерного, два электрода: один — в предсердии, другой — в желудочке. Это позволяет устройству точнее имитировать естественную работу сердца. В модели «Байкал-DDD» и «Байкал-DC» добавили возможность менять режим: если у пациента возникает трепетание предсердий, стимулятор автоматически переключается. Также врач мог дистанционно считывать статистику о работе сердца и самого прибора. Изобретение повлияло на развитие российской медицины. За всё время такие модели спасли тысячи жизней.

3. Кормовая добавка для замедления старения кошек


Источник фото: ИА «Сусанин»

В 2024 году депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин сообщил, что учёные ИГМА разработали антивозрастную добавку для кошек. По данным авторов исследования, входящие в её состав вещества способны замедлять возрастные изменения у домашних кошек и поддерживать их здоровье. Отмечается, что после употребления корма с этой добавкой слабые и больные животные стали чувствовать себя намного лучше. Через три месяца опытов у кошек было зафиксировано увеличение числа белков, связанных с продолжительностью жизни, и уменьшение молекулярных маркеров, связанных со старением. Разработка стала одним из наиболее необычных научных проектов последних лет в республике и получила патентную защиту. 

4. Электричество из чешуи карпа


Источник фото: ИИ

На первый взгляд забавное, но находчивое изобретение вышло у воспитанников ижевского технопарка «Кванториум». Екатерина Хохрякова и Дмитрий Никитин вместе с наставником Александром Богдановым создали пьезоэлектрический элемент на основе чешуи карпа. Разработка преобразует механические колебания, включая звуки, создаваемые чешуёй, в электрическую энергию. Проект представили в 2018 году на всероссийском этапе конкурса школьных научных работ РОСТ-ISEF (12+). 

5. Покрытия, уменьшающие трение и износ техники

Источник фото: Удмуртский государственный университет

В 2023 году учёные Удмуртского государственного университета совместно с Институтом физики металлов разработали технологию обработки поверхности подшипников скольжения. Специальные функциональные покрытия уменьшают трение и износ деталей, что позволяет увеличить срок службы промышленного оборудования. 

Подшипники скольжения созданы для уменьшения трения между движущимися частями, применяются в автомобильной промышленности, авиации, судостроении. Долгое время у таких устройств был недостаток – они нормально функционируют только при наличии смазочной плёнки. А при большом давлении, высоких или низких температурах работа становится затруднительной.

Новая технология позволяет решить проблему зависимости от смазочной плёнки. Разработка представляет особый сплав стали и висмута, полученный после обработки поверхности короткоимпульсным лазером. Стальные диски с легированной висмутом поверхностью показали высокую износостойкость и низкий коэффициент трения. В итоге новый метод обработки металла позволяет подшипникам скольжения функционировать без смазочной плёнки на скоростях до 32 м/с.

На ежегодной Сессии Научного Совета РАН по проблеме «Радиационная физика твёрдого тела» (18+) работа признана важнейшим результатом в области радиационной физики твёрдого тела за 2023 год.

6. Первый советский лифтбэк

Источник фото: ИА «Сусанин»

В 1973 году на Ижевском автомобильном заводе началось серийное производство первого советского лифтбэка Иж-2125 «Комби». Он стал первым советским серийным автомобилем с кузовом типа лифтбэк. Название «Комби» происходит из немецкого машиностроения и обозначает автомобиль с дверью в задней стенке кузова.

За основу автомобиля была взята уже освоенная в Ижевске модель «Москвич-412». Основные изменения коснулись задней части кузова. Отдельный багажник «Москвича» был заменён на объединённый с салоном грузовой отсек с дверью задка, открывающейся вверх. Изменена и силовая структура кузова — передние и задние лонжероны были объединены дополнительными усилителями днища, образовав интегрированную в кузов раму со сплошными лонжеронами от переднего бампера до заднего. Также автомобиль получил усиленные рессоры для повышения грузоподъёмности и трансформируемый задний ряд сидений.

Иж-2125 использовался в советском автоспорте. В частности, в зимних трековых гонках, ралли, автокроссе, кольцевых автогонках. В 1978 году Константин Антропов выиграл на модели ралли «Русская зима» финальный этап Кубка Дружбы социалистических стран по ралли — главного раллийного турнира стран Совета экономической взаимопомощи.

7. Винтовки для чемпионов

Источник фото: ИА «Сусанин»

У истоков современных видов спортивного оружия стоял знаменитый конструктор Евгений Федорович Драгунов. Под его руководством в 1949 году была создана первая отечественная спортивная винтовка С-49. Далее модель совершенствовалась, и, с 1960 года, когда биатлон стал олимпийским видом спорта, российские спортсмены регулярно выступали с ижевскими винтовками.

В период с 1959 по 2007 годы отечественные биатлонисты выступали с ижевским оружием и завоевали треть всех медалей крупнейших мировых соревнований: на Олимпийских играх из 44 комплектов наград - 19 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых; на чемпионатах мира из 163 комплектов - 52 золотые, 38 серебряных и 29 бронзовых медалей.

Вклад оружейников Удмуртии в развитие зимнего спорта был настолько велик, что всесоюзные соревнования по биатлону с 1969 года получили статусное название «Ижевская винтовка» (18+). Сейчас Удмуртия продолжает выпускать современные стрелковые комплексы для отечественных спортсменов.

8. Электротягач для тяжёлых грузов

Источник фото: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»

Специалисты Сарапульского электрогенераторного завода разработали первый в России электротягач. Электротягач предназначен для работы на промышленных предприятиях, в аэропортах и логистических комплексах и способен перевозить грузовые тележки общей массой до семи тонн. 

Долгое время в стране не производились подобные машины, приходилось ввозить технику из-за рубежа. Разработка сарапульских инженеров  — шаг к импортозамещению, в перспективе — замена дизельной техники более экологичным электрическим транспортом.

9. Средство для восстановления кожи

 
Источник фото: блог Антона Кудрина на vc.ru

В 2025 году учёный из Удмуртии Антон Кудрин разработал новый фармакологический состав, обладающий восстанавливающими свойствами. 

Антон — первый, кто открыл регенерационные свойства стрептоцида, объединив его с серой, крахмалом, порошком шунгита и сфагновым мхом. Были проведены успешные испытания, по их результатам автор заявил, что разработанный состав способствует более быстрому восстановлению тканей.

Разработка может использоваться вне стационара для усиления репарации и регенерации кожи человека и животных после травм.

10. Радиолокация


Источник фото: Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина

Уроженец деревни Зуевы Ключи Павел Ощепков считается одним из основоположников отечественной радиолокации. 16 января 1934 года Ощепков представил в Академии наук схему радиообнаружения, предложив использовать импульсный метод для создания первых советских радиолокационных установок. Позже под его руководством были разработаны первые в мире действующие станции обнаружения самолетов: РУС-1 и РУС-2.

Идеи уроженца Удмуртии легли в основу технологий, которые сегодня используются в авиации, противовоздушной обороне, морской навигации и гражданских радиолокационных системах. 

Этот список далеко не полный. В разные годы в Удмуртии создавали автомобили, стрелковое и спортивное оружие, медицинскую технику, новые материалы и промышленные технологии. Многие из этих разработок продолжают использоваться и сегодня, а некоторые до сих пор остаются уникальными для России.

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16:43, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#изобретение\n#Ижевский автозавод\n#ижевское оружие

 

 

 


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